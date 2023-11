"Vergüenza": Lugros clama contra la gestión una de las zona más protegidas de Sierra Nevada

"Vergüenza de Parque Nacional de Sierra Nevada. El río Alhama lleno de coches dentro del Parque". Con estas dos frases comienza la última publicación en redes sociales del Ayuntamiento de Lugros, que hace unos días mostró con un sonoro "a la mierda" de su alcalde, Agustín Fernández (PP), su hartazgo con la gestión que realizan las administraciones públicas de los accesos a uno de los enclaves naturales más visitados en Granada, la Dehesa del Camarate, paraje con unas 23.000 visitas estimadas al año, la mayoría en época otoñal. Lugros está dentro de la zona de reserva del Parque Nacional, que goza de la máxima protección.

El Ayuntamiento no se corta y clama de nuevo contra la dirección del Parque Nacional por el modo en el que se realizan los accesos al río Alhama de Lugros. "La gestión iba a ser mejor si la llevaban ellos. Ahora se encuentran esta situación, los coches aparcando en cualquier sitio", revela el Consistorio en este mensaje, acompañado de imágenes de coches aparcados en la zona. "Enhorabuena D. Francisco de Asís, director del Parque Nacional", señala con ironía al mencionar al responsable del Parque, Francisco Muñoz, que asumió el puesto en 2016. El Ayuntamiento va más allá y señala tanto la formación como las aficiones del director para continuar con sus críticas. "No entiendo como un veterinario y aficionado a la caza está dirigiendo el Parque Nacional más grande e importante de España", señala la nota.

Francisco Muñoz, efectivamente es veterinario de formación. Fue presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Granada desde 2003 y es funcionario del Ayuntamiento de Granada. Su nombramiento al frente del Parque fue firmado por la viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y se produjo tras la propuesta del director general del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos al que está adscrito el puesto, según señala el Ministerio en el comunicado con el que se informó del relevo en el cargo.

El problema de los coches

La memoria de gestión de 2022 del Parque señala que se prohíbe el acceso de vehículos a motor a partir del punto límite de los términos municipales de Lugros y Polícar, para evitar problemas de atascos y accidentes en el recorrido previo a la puerta del Camarate.

"Para favorecer la visita de personas que precisen de un recorrido más corto, el Ayuntamiento de Lugros ha promovido la presencia de microbuses que actúan de lanzadera entre el pueblo y el acceso al Camarate, apoyado por cuatro personas distribuidas en distintos puntos de dicho recorrido para ofrecer información del operativo y en la entrada del Camarate para comprobar las inscripciones", señala la memoria. Precisamente en esto está uno de los problemas señalados por el alcalde.

"Durante 15 años el Ayuntamiento de Lugros ha gestionado la estrada de senderistas al Camarate. El número de visitantes ha ido creciendo durante esos años, llegando en la actualidad a 15.000 durante el otoño. Para esa cantidad de gente y vehículos, contratábamos a 4 trabajadoras. Esto por supuesto,c uesta dinero, que siempre puso el Ayuntamiento", señalaba el alcalde en la cuenta del Ayuntamiento. Señala además que se pidió ayuda el Parque. "Siempre me negaron su ayuda", asegura. Ante esta situación, el Ayuntamiento puso una "tasa de gestión".

"El Director actual interpreta que estamos cobrando una entrada y que eso no se puede hacer en un Parque Nacional. Ante esta situación, la gestión pasa al Parque ya que nosotros no podemos asumir dicho coste", resume el alcalde, que critica que "la web de inscripciones no funciona, no atienden el teléfono, no tienen parking, no tienen lanzadera. Están aparcando los coches en la zona inundable del río Alhama", una serie de problemas que derivó, según el alcalde en una llamada "desde la Junta de Andalucía, para que les preste ayuda". "Ahora yo, como decía José Antonio Labordeta ,les digo, A LA MIERDA!!!!!", finaliza el mensaje.

Los coches y las bicis

El lugar recomendado para aparcar es el casco urbano de Lugros, indica la última memoria del Parque, que señala información del año 2022. "Se ha establecido una zona de aparcamiento preferente para vehículos en el Centro de Educación Ambiental Bosque del Camarate". La zona concita tal interés que desde el año pasado está limitado el acceso los fines de semana a bicicletas "dada la concurrencia con senderistas".