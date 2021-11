"El problema de Granada es que nunca miró hacia donde estaban las inversiones, que es en Madrid"

Si un político posa para una entrevista no debe cruzar los brazos. El motivo es que ese gesto se asocia con inseguridad y Vicente Azpitarte (Granada, 1983) tiene aprendida la lección tras un whastapp recibido hace tres años, precisamente, por una foto para la última entrevista que dio a este diario. Por entonces acababa de dejar los micrófonos deportivos y era candidato al Senado. Ahora luce los colores verde y blanco en su despacho en Madrid, al lado de donde, precisamente, se juega, y mucho, al baloncesto: el WiZink Center. Eso sí, manteniendo con firmeza que el delegado de la Junta de Andalucía en Madrid es granaíno y de los de pedigrí.

–¿Qué es un delegado de la Junta de Andalucía en Madrid?

–Represento al Gobierno andaluz en la capital de España y lo hago de tres formas. Ante los enormes intereses que está generando Andalucía de cara al empresariado, trato de abrir todas las puertas posibles para que el mayor número de empresas quieran invertir en nuestra tierra y crear trabajo. Ayudamos en la organización logística de todos los viajes del Consejo de Gobierno, de presidente y consejeros a Madrid, les acompañamos a las reuniones. Tratamos de dar apoyo a la comunidad de andaluces tan importante que tenemos en Madrid y que se representa con las casas de Andalucía, que son casi una treintena. Me gusta estar encima de lo que hacen, de su capacidad para transmitir nuestros valores.

"El marasmo legislativo en Andalucía impedía cualquier tipo de inversión"

–Habla de abrir las puertas a la inversión en Andalucía. ¿Cuánta inversión nueva ha llegado?

–El último año de Susana Díaz al frente de la Junta, Asturias, una región de tamaño similar a Málaga, tuvo el mismo número de inversiones de fuera de la comunidad que toda Andalucía. Eso demuestra la falta de interés del anterior administración andaluza en la captación de inversión externa. Al presidente de Andalucía yo le escucho dos frases esenciales. Él se considera el primer comercial de Andalucía y, por tanto, el resto tenemos que ejercer así en la captación de empresas. En segundo lugar, dice, y lo hace directamente a los empresarios, “no nos pregunte qué ley vamos a aprobar para que usted pueda invertir en Andalucía, sino qué ley vamos a derogar para que pueda hacerlo”. El marasmo legislativo que existía en Andalucía impedía cualquier tipo de inversión o al menos que fuera fácil invertir en Andalucía. Nosotros somos lo contrario.

–En materia de economía también es importante que la Junta tenga presupuestos y no han salido adelante. ¿Habrá elecciones en 2022?

–Las cuentas están funcionando. Son tres presupuestos en tres años, algo que en los tiempos que corren es casi inaudito con un gobierno en minoría. El palo de no aprobarlos no es para el Gobierno andaluz, sino directamente para los andaluces que no van a tener 1.100 millones de euros más en sanidad, 600 millones de euros más en Educación, ni 500 millones de euros más en Asuntos Sociales. Es un error histórico del PSOE y de Vox. Me cuesta entender cómo el ciudadano andaluz va a comprender que haya dos partidos que hayan dicho no a esas inversiones, sin que haya una justificación real, simplemente por interés electoral. Y no, no es clave el que no se hayan aprobado los presupuestos para que haya elecciones. Esta semana se han aprobado unos presupuestos en el Congreso de los Diputados que van a permitir a Pedro Sánchez llegar hasta el final de la legislatura, si así él lo estima y aún le quedan dos años. Para el final de la legislatura andaluza solo queda un año. Los presupuestos del año pasado ya se hicieron con la idea de que fuera muy posible tener que prorrogarlos.

–Ha vivido la del coronavirus desde el punto de vista andaluz desde Madrid, por vivir allí. ¿Qué le han parecido ambas gestiones?

–No son comparables las dos comunidades. Aunque es cierto que Andalucía tiene una población muy amplia, con ocho millones y medio de habitantes, que se asimila a los más de seis millones de Madrid, no es lo mismo por la densidad de población. Las decisiones de los expertos no pueden ser las mismas. Siento orgullo de las decisiones que ha tomado la Junta y de la responsabilidad de los andaluces, desde el ciudadano hasta los empresarios. Andalucía ha sido un ejemplo de cómo se ha gestionado la pandemia.

–A pie de calle dio la sensación de que en el Congreso Regional, celebrado en Granada, la referente fue Díaz Ayuso.

–El referente de este Congreso ha sido Juanma Moreno. Me parece que ha sido una de las estrellas del Congreso, pero junto al resto de presidentes autonómicos. Ella tuvo una intervención brillante el viernes. También Núñez Feijóo estuvo especialmente bien.

"Cuesta entender cómo se va a comprender que haya dos partidos que hayan dicho no a las inversiones"

–Es un hecho que la palpable rivalidad entre Díaz Ayuso y Casado ha marcado el cónclave.

–Es legítimo que orgánicamente cada uno aspire a tener su cuota de poder y en este caso lo que está ocurriendo es que la izquierda mediática se está aprovechando de esa lucha legítima dentro del PP de Madrid con respecto a Génova, pero me parece que todos estamos centrados en ese cometido tan relevante que tenemos. A mí me consta que en el día a día la presidenta Díaz Ayuso está 100% comprometida con su presidencia en Madrid y con los madrileños, y Pablo Casado con decirle a los españoles que evidentemente hace falta un cambio en este país.

–¿Ese cambio pasa por ir a misa?

–Eso es algo del ámbito privado del presidente nacional del PP. Creo que todo lo que ha pasado durante los últimos días es fruto de la más pura casualidad. Comprendo que Pablo Casado utilizara la tarde del sábado con su familia para darse un paseo por nuestra magnífica ciudad y que en la puerta de la iglesia del Sagrario de la Catedral se decidiera a entrar, sabiendo que él iba a estar interviniendo en el Congreso el domingo, a la hora de misa. Creo que fue una casualidad y que en ningún momento era consciente de lo que estaba ocurriendo. Que con todos los problemas que hay en este país, los medios de comunicación dediquen un solo minuto a una casualidad, me parece una irresponsabilidad.

–El Congreso ha sido en una ciudad en la que precisamente el PP tranquilo no ha estado durante los últimos años. ¿Casualidad?

–Juanma quiere mucho a esta tierra. Es evidente que la situación histórica de inversiones que está recogiendo la provincia de Granada habla de cómo Juanma Moreno está sabiendo realizar un equilibrio presupuestario entre las provincias que no se había producido antes. Ahora Granada es relevante en el plano regional para la Junta y para el PP. Granada también lo ha pasado francamente mal en la pandemia por las circunstancias y necesitaba un espaldarazo del partido del PP-A.

–El PP trayéndose el Congreso a Granada y poniendo a una política granadina, Marifrán Carazo, de presidenta del cónclave. El PSOE nombra como secretario de organización a un granadino… ¿Por qué ahora esa fijación por Granada tras años siendo 'la gran olvidada'?

–A mí me gustaría saber por qué el PSOE ha tenido olvidada a Granada durante tres décadas. Me alegro de que ahora se den cuenta de los enormes errores e injusticias que han cometido con esta provincia. Desconozco si los políticos del PSOE han estado a la altura o han sido órdenes del PSOE andaluz, pero era evidente que ha sido así, como también era evidente que podían llegar inversiones a la provincia y sí que podía haber políticos que miraran por Granada y me alegro, son bienvenidos. Seamos del PP, de Vox o de las izquierdas, que todos podamos remar juntos por Granada.

–¿Qué necesita Granada para que de mucho más de lo que da?

–No es responsabilidad de la Junta. De hecho, es gracias a la Junta que la provincia esté creciendo en el marco andaluz. Es una responsabilidad de los políticos granadinos que históricamente han mirado hacia Sevilla buscando esas inversiones que nunca llegaron y que ahora sí están llegaron. El problema de los políticos granadinos es que nunca miraron hacia donde realmente estaban esas inversiones, que es en Madrid. Para que los Ministerios realicen programas en el plano nacional en una provincia o ciudad en concreto, tienes que tener esas puertas abiertas en los ministerios en Madrid. Y para que las grandes empresas decidan abrir sedes y crear puestos de trabajo en nuestra provincia o ciudad, hay que tener la capacidad de los grandes empresarios que están en Madrid. Históricamente miramos a Sevilla y así nos fue.

–Eso le daría a usted una buena posición de cara a la Alcaldía… ¿Se ve como alcalde de Granada?

–No, aunque sí que le digo que creo que para cualquier granadino no hay mayor orgullo que el ser alcalde de Granada, pero mi función ahora es la de ayudar a toda Andalucía a que desde Madrid no se encuentren cortapisas en el crecimiento regional, ayudar a que siga creciendo. Voy a estar donde mi partido me pida y, evidentemente, con un ojo siempre estoy mirando a Granada. Sí que estoy convencido de que el crecimiento de Granada pasa por el que haya grandes entidades en Madrid que quieran echar una mano. Tenemos que cambiar la ortodoxia política de las últimas décadas, abrir la mente y ayudarnos entre todos los políticos de la ciudad para poner a Granada en el centro. Asumimos como granadinos hace décadas que Málaga nos pasara por la derecha y hoy sin embargo, tanto Córdoba como Almería están haciendo un trabajo impecable para terminar por delante de Granada, debido a la paralización política que vivimos en la ciudad.

–Usted está en las quinielas como posible candidato a la Alcaldía. También está el de Carazo. Hubo alguna discrepancia con eso y algún que otro compañero que considera que usted no tiene ese “arraigo” granadino para el cargo…

–Con el trabajo que está haciendo Marifrán en el Gobierno andaluz, sería una enorme noticia para Granada que pudiera trabajar para la ciudad, pero esa decisión le compete tanto el partido a nivel provincial, como andaluz y nacional. Pero, con respecto a mi arraigo, pues sí que me duele que digan eso. Trato de estar más encima de lo que pasa en Puerta Real que muchas de las personas que se encuentran aquí. Ya no solo porque me interese, sino porque vengo de una familia muy tradicional de esta ciudad. Me gusta decir que soy orgulloso tataranieto de Melchor Almagro y nieto de un médico tan querido y valorado como fue el doctor Azpitarte. Me siento muy granadino y he hecho mucho trabajo aquí en Granada hasta que hace 10 años tuve que marcharme a Madrid a seguir trabajando. Me he sentido y lo sigo haciendo muy cerca de los problemas de esta ciudad y trato de solventarlos en la medida de mis posibilidades. Seguiré trabajando por mi ciudad, esté donde esté.

–¿Aceptaría si finalmente se lo ofrecen?

–Ya le he dicho que no hay mayor orgullo para un granadino que ser alcalde de su ciudad, pero a mí no me compete el tomar esa decisión.

"Granada desde hace años requiere de un liderazgo político que no está llegando y eso me preocupa"

–En la capital granadina, las aguas han estado muy turbias en el seno del PP.

–Es muy grave lo que ha ocurrido. Si algo pudimos extraer de las últimas elecciones es que los granadinos quisieron que en el Ayuntamiento hubiera un gobierno de centro derecha durante cuatro años y eso en la actualidad no está pasando. Me parece grave. A esa situación llegamos por un tacticismo de todos los partidos políticos y todos han cometido un error en este caso. También la izquierda granadina tiene que asumir que no le tocaba gobernar porque no es lo que expresaron en las urnas los granadinos. Dicho esto, creo que ya no es solo esta legislatura. Granada desde hace años requiere de un liderazgo político que no está llegando y eso me preocupa de cara al futuro.

–¿El Corredor Mediterráneo es una asignatura pendiente y Granada vuelve a quedarse atrás?

–El ciudadano está cansado de las grandes infraestructuras que se vienen prometiendo durante muchos años por parte de los distintos gobiernos, tanto de PP como de PSOE. Entiendo el hastío del ciudadano. Pero creo que está todo conectado, que siguen faltando políticos que presionen en las altas esferas a nivel nacional y, sobre todo, creo que el ciudadano tiene que entender una cosa, que es que Granada hoy es la segunda provincia que menos inversión va a recibir del Gobierno de la nación. Así es imposible crecer, si solo se tiene el empuje de la Junta. Todos los políticos de la provincia teníamos que estar unidos en eso.

–Ahora parece que hay más unión, pero siguen sin llegar.

–Ahora eso pasa porque España ya no se divide entre izquierdas y derechas, sino que se divide en la España gestionada por gobiernos del PP, que aspiran a tener un futuro, que bajan impuestos y aportan empleo a los ciudadanos, y la gestionada por otros gobiernos que los ciudadanos ven cómo no terminan de salir adelante porque sus dirigentes están más preocupados de otras cuestiones que no atañen al ciudadano.

"Granada debería dar un paso hacia delante y liderar todas las actividades del centenario de la Generación del 27"

–La Copa del Rey viene en febrero. ¿Granada está de moda?

–Ahí la Junta de Andalucía ha dado un paso adelante. Ha sido un gesto de cariño hacia la ciudad y los hosteleros traer un evento tan relevante desde el punto de vista deportivo como va a ser la Copa del Rey de baloncesto en febrero y ahí sí que el esfuerzo que se ha hecho por parte de la Consejería de Hacienda, pero sobre todo liderado por el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha sido crucial para que la Copa del Rey llegue a esta ciudad históricamente tan baloncestística, que hacía décadas que no disfrutaba de una fase final de la Copa del Rey. Creo que los granadinos, disfrutando de un gran club en esta ciudad que está haciendo las cosas muy bien desde hace una década, qué mejor premio que tener la celebración de la gran fiesta del baloncesto español en la ciudad.

–¿Alguna misa que no le haya preguntado?

–Hay cuestiones que atañen a la ciudad que creo que son relevantes y hablo como granadino, no como delegado de la Junta en Madrid. Estamos centrados en la Capitalidad Cultural 2031 y puede ser muy positivo, pero estamos ahora en una década, la de los 20, que es fundamental para Granada. Es una década especialmente exitosa en la corta vida de Federico García Lorca y por lo tanto se van a ir sucediendo una serie de centenarios especialmente relevantes que debieran ser muy importantes para toda la ciudad. Por fin se ha sacado adelante, con la firma de un acuerdo muy importante, el centenario de histórico concurso de Cante Jondo en la Alhambra, ideado por Federico García Lorca, Manuel de Falla y Gallego Burín, pero en vez de marcharnos al 31, hay un año que debiera ser fundamental para los granadinos y en el que ahí el Ministerio de Cultura y el Gobierno de España hoy debieran dar ya un paso adelante, como es el 2027, el centenario de la Generación del 27 y Granada tiene que ser epicentro del mismo, colocando en el centro a Lorca. Granada debería dar un paso hacia delante y liderar todas las actividades ese año y que sea sede.