Vídeo: Retirada de terrazas en calle Ganivet de Granada por parte del Ayuntamiento

Después de años de quejas, las cuales se han intensificado en los últimos meses con propuestas como la de las ‘Noches en Blanco’, los vecinos de la calle Ganivet y sus inmediaciones han visto como la Policía Local de Granada ha actuado para requisar las terrazas de zona que no se acogieran a la legalidad.

Así, la los agentes municipales intervinieron ayer en media docena de terrazas de establecimientos hoteleros del centro de Granada para retirar, por falta de licencia u ocupación ilegal de la vía pública, mesas altas y taburetes.

La intervención se llevó a cabo a partir de las 16:00 horas en la calle Ganivet, donde los vecinos llevan varios días protestando con sábanas blancas en los balcones por el exceso de ruido de los bares por las noches, y en otras aledañas del centro de Granada, como la calle Moras.

Algunos de los establecimientos estaban ya avisados de que se iba a proceder a la retirada del mobiliario por los reiterados incumplimientos, que en unos casos estaban relacionados con la falta de licencia y en otros con la ocupación ilegal de la vía pública por exceso de mesas o por el uso de algunas no autorizadas.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Raquel Ruz, ha indicado esta mañana que “veníamos comentando que avisamos a los empresarios de que íbamos a actuar y a retirar aquellas terrazas que estuvieran fuera de la normativa”.

En este sentido, Ruz ha informado que “algunos de estos empresarios se adaptaron, otros no y actuamos en consecuencia, porque hay que cumplir la norma”, por lo que “se han retirado las terrazas de tan solo cuatro establecimientos, el resto se han adaptado a lo que se les pidió”. Ahora, ha añadido la edil socialista, “de aquellas empresas a las que se les ha retirado la terraza, tendrán que pagar que pagar la multa y el depósito para poder recoger sus enseres”.

Ruz ha aseverado que “se va a seguir actuando en todas las zonas de la ciudad donde haya este problema, no solo en calle Ganivet, y siempre aplicando la norma”.

En cuanto a los empresarios, “se han dado cuenta que este equipo de gobierno no va a titubear a la hora de aplicar la norma, aunque primero siempre hemos partido del diálogo” ha aportado la concejal de Seguridad Ciudadana, que ha agregado que “en primer lugar, se notificó y se le informó de todo el proceso, pero si no hacen caso tenemos que actuar, así que les dimos 24 horas para adaptarse, aunque no hemos pasado hasta después de una semana para tuvieran aún más tiempo para adecuarse a la normativa”.

Ruz reseñó que “el proceso ha sido todo muy tranquilo, incluso los empresarios han reconocido que fue todo muy correcto, que la Policía Local se portó de manera muy profesional.”

Por otra parte, y con el objetivo de llegar a un funcionamiento en el que todos estén contentos, “hemos iniciado una reunión hoy a las 8:00 horas para ver cómo vamos a trabajar a futuro y nos van a hacer unas propuestas para equilibrar el desarrollo económico con el descanso de los vecinos, ha sido una reunión constructiva donde se han hecho aportaciones que van a ser consensuadas con todos los grupos políticos”, ha señalado Raquel Ruz.

Además, la edil socialista ha adelantado que “una de las propuestas es crear una comisión mixta entre vecinos, empresarios y el Ayuntamiento para poder llegar a este equilibrio necesario para la ciudad. Otras de las propuestas han sido vigilar más las zonas de esperas o control exhaustivo de aforos”.