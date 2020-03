Vídeo: un hombre disfrazado de dinosaurio es 'cazado' por la Guardia Civil en Huétor Vega (Granada)

Con el confinamiento en casa por la pandemia del coronavirus es normal volver a visionar viejas películas de esas que se almacenan en el disco duro de la memoria sentimental. Y el protagonista de este vídeo, grabado en Huétor Vega, parece que se ha dado una sesión intensiva de Jurassic Park y ha salido a la calle disfrazado de Tyrannsaurus Rex. De esta guisa ha salido a la calle en pleno estado de alarma, aunque su imponente presencia no ha echado para atrás a los agentes de la Guardia Civil que, a estas alturas, no tienen el cuerpo para carnavales ni para frikis que se saltan a la torera las normas que la gran mayoría de la ciudadanía cumple a rajatabla.

Tras parar al Tyrannsaurus en la Avenida de Andalucía, frente a la parada del 7, la Guardia Civil ha seguido requiriendo la documentación a los ciudadanos que pasaban por la acera sin que el hombre tuviera a bien descubrirse, permaneciendo todo el tiempo con el disfraz puesto, como en esas películas de ciencia ficción de serie b en la que los humanos tienen que convivir con los dinosaurios.

Pero, más que un hecho puntual, parece responder a una especie de reto, aunque sin el componente solidario de echarse un cubo de agua por encima para concienciar sobre la ELA. De hecho, en Murcia, otro aspirante a lagarto a bajado a tirar la basura con un disfraz casi calcado al del Tyrannsaurus Rex. "En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades. El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no está contemplado. #quédateencasa", según el mensaje lanzado por la Policía Local de Murcia.

Los dinosaurios se extinguieron hace años, no así la estupidez humana... O cómo dice el autor del vídeo, "no me digas que no hay gente que está mal de la pelota...".