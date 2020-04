Vídeo: así han llegado las mascarillas del Gobierno para entregarlas a los trabajadores de Granada

El Gobierno de España ha entregado a Andalucía un total de 1,87 millones de mascarillas para frenar la pandemia del coronavirus que empezarán a distribuirse a partir de mañana para aquellas personas que tengan que desplazarse para trabajar y sea más complejo mantener la distancia de seguridad. En Granada se distribuirán 204.000 mascarillas en distintos puntos por los que está previsto que pase un mayor número de trabajadores.

El reparto comenzará a las 6:00 horas de este lunes y se hará entrega una única mascarilla porpersona. Igualmente, se atenderán las rutas de transporte de trabajadores agrícolas

Esta medida se enmarca dentro de la estricta limitación de movimientos vigente desde el inicio del estado de alarma y está en consonancia con las prioridades y recomendaciones marcadas por el Ministerio de Sanidad, entre las que se recomienda el uso de mascarillas para aquellos trabajadores que no puedan teletrabajar ni desplazarse en vehículo particular, en bicicleta o a pie y tengan que utilizar medios de transporte público con una importante afluencia de personas.

Reparto en medios de transporte

Durante las jornadas del 13 y 14 de abril, las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil junto con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales, realizarán la entrega a las personas que se desplacen a sus puestos de trabajo, a quienes se va a recomendar su uso en sus desplazamientos al trabajo cuando no sea posible mantener una distancia de dos metros con otras personas. Si los desplazamientos se hacen en vehículo particular, en moto o andando, no son necesarias.