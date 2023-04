El Virgen de las Nieves reúne a un centenar de personas con asma para su 'Escuela de Pacientes'

El Hospital Virgen de las Nieves ha organizado una Escuela de Pacientes con asma a la que ha acudido cerca de un centenar de afectados por esta patología crónica en la que se ha ofrecido una mesa informativa, un taller de inhaladores y un coloquio con personas con esta enfermedad, que el próximo 2 de mayo, celebra su Día Mundial.

Esta inflamación produce un trastorno bronquial y obstrucción al flujo aéreo, lo que conlleva síntomas como tos, opresión torácica, falta de aire y ruidos en el pecho. Todo ello, afecta, en algunos casos de forma importante, a la calidad de vida. El asma suele tener causa genética, aunque también pueden influir factores relacionados con el periodo perinatal, como el tabaquismo durante el embarazo, e incluso ambientales como la exposición a alérgenos.

La jefa de servicio de Neumología, Concepción Morales, ha señalado que el asma “es una enfermedad grave con una importante prevalencia e impacto social que mejora con medidas educacionales, alimentación, sueño y tratamiento farmacológico inhalado, aunque en los casos más grave se recurre a tratamientos más avanzados como terapias con anticuerpos monoclonales”.

El Virgen de las Nieves cuenta con una consulta específica para la atención a pacientes con asma grave, en la que se hace seguimiento a más de 800 afectados por esta enfermedad inflamatoria crónica que se da, principalmente, en las vías respiratorias. Esta prestación recibió, recientemente, la certificación de ‘nivel plata’ por parte de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

En España, el asma afecta a unos 2,5 millones de personas. Aproximadamente a un 5% de la población adulta y un 10% en niños. No obstante, es una enfermedad donde más del 50% de los casos pueden no estar diagnosticados y más de un 25% de los pacientes con síntomas frecuentes no reciben el tratamiento adecuado.