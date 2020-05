Vox dice que las cuentas presentadas por el bipartito son un "paripé"

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada pide responsabilidad al equipo de gobierno del PP y Ciudadanos porque han ideado unos 'presupuestos del paripé' que no reflejan las necesidades reales de las familias granadinas, la ruina de muchas empresas, comerciantes, trabajadores autónomos que están padeciendo día a día una crisis sanitaria, económica y social a causa de la pandemia del Covid-19.

El portavoz del grupo municipal de Vox, Onofre Miralles, ha manifestado su "sorpresa tras la primera jornada de consultas en las comisiones informativas para el Pleno de presupuestos, habida cuenta de que se nos dan datos, pero sin concretar y sin ofrecer documentación actualizada respecto a la ya facilitada en el mes de febrero".

"Hemos vivido dos meses de estado de alarma, tenemos una gran preocupación ante una situación que ha repercutido de forma catastrófica en la economía de la ciudad y, sin embargo, el equipo de gobierno está obcecado en mantener y presentar unos presupuestos municipales sin haber recogido el brutal impacto que ha originado la crisis del Covid-19 en las arcas municipales y en todas las familias granadinas", ha puntualizado Onofre Miralles.

Vox lleva en su programa electoral la bajada de impuestos para los españoles como una de las medidas básicas para mejorar la vida de los ciudadanos y permitir el aumento de la capacidad de consumo y ahorro de la sociedad. Por ello, el grupo municipal de la formación ha presentado en el Ayuntamiento de Granada una moción para que se incluya en la Ordenanza Fiscal municipal un artículo que establezca de manera permanente una bonificación del 95% del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Por otra parte, Vox ha registrado una moción para eliminar las subvenciones y ayudas a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, fundaciones y asociaciones que no estén destinadas a luchar contra el coronavirus o a crear empleo y transferir íntegramente esos fondos a luchar contra los efectos de la pandemia y sus consecuencias económicas. Además, el Plan De Contingencia Fiscal de Vox frente al daño originado por la pandemia propone la reducción del 50 % de la totalidad de tasas municipales cuyo hecho imponible esté vinculado al desarrollo de una actividad comercial o empresarial (tasa de basuras, tasa por ocupación del dominio público para terrazas de bares y restaurantes, o vendedores en mercados municipales, fijos o ambulantes); aplazamiento del pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de toda obra que se haya visto paralizada por la crisis sanitaria o la declaración del estado de alarma. En caso de que se hayan ya liquidado, devolución del 50%. El Ayuntamiento de Granada, a su vez, debe elaborar y aprobar un Plan de Reducción del Gasto innecesario, identificando todas las necesidades no esenciales, para suspender su ejecución definitivamente durante el ejercicio 2020 con las correspondientes reasignaciones presupuestarias, procediendo a suspender la ejecución de todas las partidas presupuestarias no ejecutadas -total o parcialmente- que se refieran a gastos no esenciales o innecesarios para la lucha contra la crisis sanitaria.