Vox acusa al equipo de gobierno de "permitir" la ocupación del Cortijo de los Cipreses de Granada

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha reprochado este jueves al equipo de gobierno socialista su "negligencia al permitir la ocupación del Cortijo de los Cipreses, incluido en la lista roja del patrimonio de la ciudad" y que "carece de un plan de protección", encontrándose en "riesgo inminente de desaparición por la falta de iniciativas para su conservación", según sostiene este partido.

"Después de alertar al gobierno municipal desde hace años del riesgo de perder este edificio, ahora no sabemos en qué estado vamos a encontrarnos este inmueble que forma parte del patrimonio de Granada. En marzo instamos a que se impulsara un proyecto para restaurar la Casería de los Cipreses, no se ha hecho, y quizás sea tarde para recuperar el esplendor de esta edificación", ha señalado la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez Agustino.

"El equipo de gobierno del PSOE admitió en el Pleno ordinario de marzo que el Ayuntamiento tenía una deuda con su patrimonio, en palabras del concejal delegado de Urbanismo y Obra Pública, Miguel Ángel Fernández Madrid, y achacó a dificultades económicas que no se estuviese realizando ninguna actuación en este inmueble. Pero ni lo ha protegido adecuadamente ni han hecho por rehabilitarlo", ha incidido la portavoz de VOX, "pero sí aseguraron que había indicación de que se realizara un control riguroso para que no se produjera un mayor deterioro de este patrimonio, no obstante han fracasado una vez más en la protección de los bienes de nuestra ciudad", ha agregado.

Beatriz Sánchez Agustino ha reiterado la necesidad de una revitalización y puesta en valor del Cortijo de los Cipreses y su entorno, que forman parte del patrimonio agrícola de la ciudad, además de estar sometido a una protección integral según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).