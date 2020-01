Vox ve la dimisión de Pérez como una "pataleta" para "recuperar el orgullo perdido" por el cambio de alcaldías

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Onofre Miralles, y pieza clave en la dimisión de Sebastián Pérez ya que la comisión de contratación que propuso Vox y que presidirá ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Pérez, ha dicho tras conocer la noticia mostrarse "perplejo" y "preocupado" por la estabilidad de la ciudad de Granada.

Sobre la salud del bipartito y el futuro del gobierno, Vox reconoce que "quedará tocada". "No ha estado nunca en buen estado pero considero una irresponsabilidad de Pérez esta pataleta que busca quizás recuperar el orgullo perdido cuando entró en el juego del cambio de sillas de Alcaldías. De aquellos polvos, estos lodos, y me preocupa la estabilidad de la ciudad de Granada. Hoy lo importante es que izamos la bandera de la transparencia y mientras Vox esté en el Ayuntamiento nunca será arriada".

"Estoy un poco perplejo por las reacciones tan extrañas que provoca hablar de transparencia en Granada pero contento porque se ha conseguido la aprobación de la comisión que presidirá el alcalde pero que puede delegar la misma y me ha hecho saber que seré yo el presidente de la comisión. A algunos les pica votar a Vox y no han asimilado nuestra existencia, pero estaremos trabajando. No se trata de egos, el bien jurídico protegido es Granada, hay que trabajar y remangarse", ha defendido en cuanto a la comisión, a la que Pérez se mostró contrario desde el inicio.

Sobre las insinuaciones de Pérez ante las relaciones entre Cs y Vox, Miralles ha dicho que Pérez es "experto en arrojar dudas" pero ha negado las relaciones "en el sentido que insinúa" el ya expresidente del PP. "Quien es socio de Cs es Pérez, quien cedió es Pérez y quien cambió Granda por Málaga y Murcia fue el PP, que no nos metan a Vox", ha defendido.

También ha negado que los técnicos de contratación vean puesta en duda su honorabilidad por esta comisión. "Si está habiendo bajas será él el que explique los motivos. No son en ningún caso el hecho de que se crea esta comisión".