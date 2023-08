La Zona de Bajas Emisiones de Granada prohibiría la circulación de más de 335.000 coches de la provincia

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad de Granada es uno de los grandes deberes pendientes que tiene por delante la nueva Corporación Municipal. Desde el 1 de enero ya es obligatoria por mandato nacional su implantación en todos los municipios de España con más de que tengan más de 50.000 habitantes, una lista de 149 municipios en toda España entre las que se encuentra la capital nazarí.

Esta medida aplicará restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos contaminantes para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. Lo que hará que muchos coches no puedan acceder al centro de la ciudad desde el momento en el que se active. De hacerlo, serían multados.

Estas restricciones prohibiran así a un total de 170.062 vehículos de la provincia de Granada el poder circular por las calles del centro de la capital, el 34,71% del parque móvil. Ese es el número de vehículos matriculados en la provincia de Granada que no dispone de ningún distintivo medioambiental de los emitidos por la Dirección General de Tráfico, las famosas pegatinas de colores que cada vez se ven más a menudo en los parabrisas de los vehículos.

Estos coches son los más antiguos del parque móvil de la provincia. Son vehículos o bien impulsados por gasolina anteriores a 2001, o bien impulsados por gasoil anteriores a 2006, que son los considerados como muy contaminantes por la Ley de Cambio Climático y Transición energética aprobada en 2021 por el Gobierno.

Por su parte, la Etiqueta B -que corresponde a coches y furgonetas de gasolina matriculados desde enero de 2001 y los de diésel matriculados a partir de enero de 2006- y la Etiqueta C -incluye coches y furgonetas de gasolina matriculados después de enero de 2006, y los de diésel matriculados después de enero de 2015- copan el 33,86% y 28,67% del total de turismos de Granada respectivamente. En concreto, con Etiqueta B hay 165.896 coches y con Etiqueta C 140.446. No está claro si estos tendrían restricciones, aunque parece evidente que los que presenten una Etiqueta B no podrían circular por la capital nazarí, al ser los segundos más contaminantes.

Así las cosas, la suma de los vehículos sin distintivo ambiental y con Etiqueta B, los más contaminantes del parque móvil granadino, es de 335.958 vehículos, o lo que es lo mismo, el 68,58% son vehículos altamente contaminantes y tendrían prohibido el acceso para circular por las calles de Granada capital. Aún está por determinarse el papel que jugarán los vehículos con Etiqueta C.

Las etiquetas 0 y Eco son el resto de los vehículos matriculados en el parque móvil de la provincia, y suponen la menor cantidad de todos los registrados, con el 2,4% de los vehículos de gas, híbridos o ambos (Etiqueta Eco) y el 0,34% de los vehículos más eficientes, los eléctricos y los híbridos enchufables (Etiqueta 0). Corresponden a 11.791 coches y 1.767 respectivamente. Estos serán los que no tendrán ningún problema para acceder a la capital y circular por ella una vez que la ZBE esté en funcionamiento. En total, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), hay matriculados un total de 489.871 vehículos en la provincia de Granada.

Así está la implantación de la ZBE en Granada

Aunque ya está definida cuál será esa 'almendra central' y se trabaja en los medios de control del tráfico con la instalación de las 18 cámaras perimetrales que vigilarán a los vehículos que entren en la ZBE, aún queda por desarrollar la letra pequeña de como será la Zona de Bajas Emisiones en Granada. Esa será la norma local que permitirá definir cómo cumplir esta norma en los casos prácticos.

La actual limitación de la Zona de Bajas Emisiones está fijada en el límite sur por el Paseo del Violón, Paseo de los Basilios y Carretera de la Sierra; en el límite este por Camino de la Silla del Moro, Sacromonte y Albaicín; en el límite norte por Camino de la Ermita, Fajalauza, Pagés y Capitán Moreno; y en el límite oeste por Gran Capitán y Pedro Antonio de Alarcón. Esta limitación afecta de lleno a las zonas Centro, Albaicín y Realejo. En total, una superficie de 3.567.680 metros cuadrados que acogen una población de más de 58.000 habitantes.

Esta almendra fue definida en 2020, durante el gobierno bipartito de Cs-PP. Entonces se pensaba implantarla en 2021, pero se fue dilatando con las dispensas del Gobierno. Después, ya con el gobierno del PSOE a partir del verano del 2021, se reactivó para solicitar los fondos europeos y la financiación del proyecto, ya con el horizonte de 2023.

Por el momento, el nuevo equipo de Gobierno popular de Marifrán Carazo no ha detallado si lo ya avanzado se va a modificar. Preguntada por este periódico en plena campaña electoral de las Municipales del 28M, la candidata aseguró que si llegaba a la Alcaldía tendría que "examinar" el trabajo previo ya realizado sobre la ZBE, aunque aseguró que preparará con expertos cómo afrontar este cambio, siempre buscando "acuerdo y consenso" con residentes y comercios, y sabiendo cómo y donde establecer zonas de carga y descarga.

Para implantarla, Granada cuenta con fondos Next Generation con los que se financiarán los cambios que requiere, como la instalación de señalética específica o las cámaras de control. El presupuesto total que se llevará la implantación de la ZBE en Granada será de 15 millones de euros.

Normas y excepciones

La pregunta más repetida entre los ciudadanos, sobre todo aquellos que viven en el Área Metropolitana y se desplazan a la capital para trabajar o realizar compras es si podrán acceder con su vehículo a la 'almendra central' que en principio estaría restringida. La respuesta es sí, pero con condiciones. La principal, bajo reserva previa de la plaza en el estacionamiento, como se hace en la actualidad cuando un cliente va a un hotel en el que el acceso a vehículos está restringido solo a residentes, y reserva una plaza en su aparcamiento, por ejemplo.

Pero, para hacer eso, se tendrá que contar con aplicaciones móviles que faciliten esta tarea entre el parking y el usuario. Una vez hecha la reserva, cuando las cámaras que se situarán en todo el borde de la ZBE para controlar los accesos identifiquen la matrícula que entra en el espacio reservado, no impondrá sanción.

La idea es que los coches que entren en la zona restringida no estén dando vueltas por la ZBE buscando aparcamiento, sino que se tenga ya destino. Así se eliminará el máximo de coches de las calzadas y estos emitirán menos gases contaminantes a la atmósfera granadina.

Y, ¿qué pasa con los vehículos contaminantes de los residentes?. Quienes vivan dentro de la ZBE podrán acceder a ella para estacionar su vehículo en su plaza de garaje particular o en las zonas de aparcamiento designadas a tal efecto, previa reserva, en función de su etiqueta ambiental. La gestión inicial de autorizaciones se presentará por los propios residentes según establezca el Ayuntamiento, que hará una autorización general en función de la etiqueta ambiental del vehículo. También habrá autorizaciones a diferentes agentes externos como ciudadanos, empresas y otras entidades.

Por el momento, el Ayuntamiento no ha confirmado cuáles serán los vehículos que puedan circular por las Zonas de Bajas Emisiones, aunque es seguro que todos aquellos automóviles que dispongan de la etiqueta '0' y 'Eco' podrán librarse completamente de estas prohibiciones. Tampoco hay una fecha de inicio de esta restricción de accesos. Pese a que es una medida de obligado cumplimiento, por el momento la ciudad no está lista para su implantación.

El sistema de las 18 cámaras recogerá las imágenes de todos los vehículos que acceden a la ZBE y enviará la información al CGIM, que analizará la lista de matrículas identificadas para detectar qué vehículos cumplen o no los requerimientos para el acceso a la ZBE, a partir de las listas de autorizaciones y de la comprobación online de la lista de etiquetas ambientales y categoría de homologación facilitada por la DGT, en función de las lógicas requeridas.

Las zonas con la circulación restringida se podrán identificar por una señal vertical antes de la entrada en el tramo. El disco será blanco con una línea exterior roja, y en su interior se verá la imagen de una la silueta de un coche con puntos negros saliendo desde detrás del mismo. Algunas ciudades han acompañado este disco con señales como la de control por cámara o con las imágenes de los distintivos ambientales que están excluidas de la prohibición.

La etiqueta ambiental de la DGT será la que regule qué vehículos podrán o no circular por Granada. Si no conoce cuál es la clasificación de su vehículo, o no dispone de esta etiqueta, puede consultarlo en la página web oficial del organismo. Además, deberá solicitar a través de Correos una pegatina para su coche que lo identificará en función de la clasificación en la que se incluya.