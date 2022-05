Granada avanza en la Zona de Bajas Emisiones: estas serán las calles y barrios donde se prohibirá el coche

Granada avanza en la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un espacio que hará que todo el Centro de la ciudad y los barrios de Albaicín y Realejo pongan limitación al vehículo y se peatonalicen. De la evolución del proyecto, que se financiará con fondos Next Generation, se ha dado cuenta hoy en la comisión municipal de Movilidad.

Según ha explicado la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, para implantarla se necesitan los fondos europeos ya que se presentaron los proyectos a la convocatoria y han sido todos aprobados. Así, Europa dará 10,5 millones de euros para la implantación de la ZBE en Granada y el Ayuntamiento tendrá que poner unos 4 millones.

Con la financiación se realizarán todas las inversiones necesarias en cámaras de vigilancia y sanción, en señalización y en control de accesos. Para final de 2023 tiene que estar implantada la primera fase. Según los técnicos del área, ya están ultimando los pliegos, que tienen que estar para el 15 de junio ya que es el primer hito que exige el Ministerio. Una vez listos los enviarán a Contratación para que siga el proceso.

Calles incluidas en la almendra central

¿Qué calles estarán en la ZBE? Toda la "almendra central" que incluye el Centro de la ciudad y la totalidad de los barrios de Realejo y Albaicín.

Se trata, según ha explicado Ruz en comisión, de las mismas zonas que ya se acordaron con el gobierno de PP-Cs y en las que se estaba ya de acuerdo por parte de los grupos municipales y el Observatorio de la Movilidad.

Así, será toda la zona que hay dentro del perímetro formado por San Juan de Dios, Gran Capitán, Emperatriz Eugenia, Pedro Antonio de Alarcón, Ribera del Genil y siguiendo la línea del río los barrios de Realejo y Albaicín.

Además, Ruz ha confirmado que están abiertos a estudiar zonas de otros barrios que peatonalizar, con especial atención a zonas comerciales, de expansión y de ocio, y que se incluirían en este programa.

Según se aprobó en el anterior gobierno, habrá distintas zonas dentro de la ZBE y los vehículos de los residentes estarán identificados por una pegatina y un número que le asignará su zona de residencia, que serán cuatro distintas. Así, un vehículo censado en zona 1 no podrá aparcar en la 4, por ejemplo. Estas zonas están delimitadas por la Carrera del Darro, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Gran Vía, Avenida de Madrid, Carretera de Murcia, Camino Viejo del Fargue y Sacromonte (1); Puente Blanco, Acera del Darro, Puerta Real, Reyes Católicos, Plaza Nueva, Carrera del Darro, Cuesta del Rey Chico, Paseo de la Silla del Moro, Paseo de la Sabica, Avenida Santa María de la Alhambra, Paseo de las Palmas (parcialmente), Cuesta Molinos, Puente Verde y Paseo de los Basilios (2); Recogidas, Puerta Real, Acera del Darro, Paseo del Violón, rotonda del helicóptero y Camino de Ronda (3); y Camino de Ronda, Plaza Einstein, Avenida Fuentenueva, Severo Ochoa, Avenida de la Constitución, Gran Vía, Reyes Católicos, Puerta Real y Recogidas (4).

"Vamos a aprovechar los fondos europeos para ponerlo en marcha ya que necesitábamos inversiones no presupuestadas y si no no se podría llevar a cabo. Para el primer hito de enviar los pliegos vamos bien, en plazo", ha confirmado la concejal.

La explicación del proyecto se ha realizado a preguntas la concejal de Vox Beatriz Sánchez sobre la ZBE. Una vez dada la información, el portavoz de UP, Antonio Cambril, ha pedido a la concejal hablar sobre la implantación y las zonas antes de que pase el tiempo y no se llegue en plazo para incluir también, como planteó el grupo, "almendras periféricas", y que no se caiga en "peatonalizar lo que ya estaba".

Desde el PP, el portavoz, César Díaz, y anterior responsable de Movilidad, ha agradecido que se mantenga ese proyecto que se inició en su mandato y se ratifique el trabajo y el consenso ya realizado. Entonces "solo quedaba el calendario, que se ha visto alterado por la pandemia".