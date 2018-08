El balcón abierto de la Casa Agreda, una evidencia más del abandono

Cuando una vivienda se queda vacía el deterioro es imparable. No tiene que pasar mucho tiempo para que empiecen a salir "goteras" a un espacio sin vida al que no se le practica ninguna tarea de mantenimiento. Pero, sin duda hay acciones que pueden acelerar este proceso. Está ocurriendo en la Casa Agreda. Alguien ha dejado uno de sus balcones abierto de par en par motivando un auténtico efecto "llamada" para que aves de toda especie accedan a su interior. Y, no sólo eso. Esto puede generar otros problemas a una infraestructura de por sí delicada.

En busca de soluciones, la asociación Granada Acción Cívica contra la Corrupción ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org para recordar que la Casa Agreda es un edificio histórico catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) que se debe proteger. En su carta, el colectivo ha denunciado que "alguien, con intenciones evidentes de provocar el deterioro rápido de este edificio, ha dejado sus balcones abiertos, a expensas del calor y la humedad". En este sentido afirman que "el Ayuntamiento hace caso omiso de su deber de vigilancia y se incumple la normativa de protección de edificios protegidos". Por el momento han reunido casi un centenar de firmas de ciudadanos.

El palacio, que pertenece a la organización no gubernamental AIDE, está cerrado desde 2007

Por otra parte, ayer el grupo municipal de Vamos Granada instó ayer al Ayuntamiento a velar por la protección y conservación material de Casa Agreda. Lo hizo después de constatar que "el balcón principal de la casa palacio del siglo XVI lleva varias semanas abierto con grave riesgo de que se produzcan daños en el edificio y en los elementos de extraordinario valor histórico y artístico que contiene".

Ante esta situación, la concejal Marta Gutiérrez ha presentado un escrito instando al Ayuntamiento a llevar a cabo "una inspección inmediata del inmueble para valorar la situación y determinar las medidas que correspondan".

Asimismo, le pide "solicitar en el procedimiento civil abierto una medida cautelar para recuperar la posesión del inmueble, para que así el Ayuntamiento pueda adoptar de manera inmediata dichas medidas, al efecto de garantizar su protección y conservación material".

Gutiérrez agregó que se está incurriendo en "un flagrante incumplimiento del deber de conservación" por parte de la organización no gubernamental AIDE, actualmente poseedora del inmueble, y que el gobierno municipal que preside Francisco Cuenca "debe actuar inmediatamente".

También en referencia a la situación de Casa Agreda, recordó que existe, "en relación a su enajenación, un procedimiento abierto en la jurisdicción penal, y un procedimiento en la jurisdicción civil respecto a la resolución del contrato por parte del Ayuntamiento debido al incumplimiento del mismo por parte de AIDE".

Cabe resaltar que Marta Gutiérrez figura junto al empresario granadino Ramón Arenas como acusación popular en la causa abierta por la venta del inmueble, donde se dilucida si el anterior gobierno del PP "malvendió el inmueble despreciando su valor patrimonial, siendo este indudable, tal como ha señalado recientemente la perito judicial designada en la causa, que ha advertido que por este motivo la tasación debe realizarse por especialistas en patrimonio histórico artístico".

El caso judicial sobre la Casa Agreda va a cumplir dos años, dedicados en su mayor parte a dirimir un enconado enfrentamiento entre las partes acusadoras y el juez de instrucción, que llegó a archivar la causa a los pocos meses de su apertura (2016), pero tuvo que reabrirla por orden de la Audiencia Provincial.

Según denuncian usuarios en las redes sociales, la apertura del balcón de este palacio ha provocado la entrada de todo tipo de aves. En la imagen se puede ver, además, que en la barandilla hay plantas secas. La edificación lleva once años cerrada tras el traslado del Colegio Divina Infantita. Fue residencia del caballero Don Diego de Vera Agreda y Vargas.

Agreda y Vargas.