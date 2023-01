Los abortos voluntarios en Granada se han reducido casi un 30% en los últimos 15 años

La cifra de abortos voluntarios registrados en la provincia de Granada se ha visto reducida en un 27,68% en los últimos 15 años. Si en el año 2006, la cifra de interrupciones voluntarias del embarazo era de 2.445, tres lustros después la cuantía es de 1.768 según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes al ejercicio de 2021. Esta cifra también arroja otro dato: cada día se practican en Granada una media de cinco interrupciones voluntarias del embarazo, concretamente 4,84.

La ley de interrupción del embarazo vigente en España desde 2010 permite el aborto hasta la semana 14 de embarazo por decisión de la mujer. Antes de esa norma, sólo había tres supuestos: violación, malformación del feto y riesgo para la salud física y psíquica de la madre. Este último caso era el más alegado y el que se escudaban la gran mayoría de los casos.

Tras la polémica surgida sobre el aborto en Castilla y León, Granada Hoy ha analizado los datos correspondientes a los últimos datos públicos sobre interrupciones de embarazo. Uno de los aspectos que se recoge en el informe es que el 11,43% de las mujeres que deciden abortar tienen menos de 20 años, una tendencia que se mantiene en los últimos años. Dentro de esta franja de edad, sólo siete de ellas tenía menos de 15 años.

No obstante, la mayoría de las mujeres que deciden abortar en el conjunto de la provincia tienen entre 20 y 34 años, un total de 1.163, lo que representa el 65,78% del total. A ellas hay que sumar las 279 que tienen entre 35 y 39 años, las 114 mujeres de entre 40 y 44 años y las diez que abortaron con más de 44 años.

Respecto al uso de métodos anticonceptivos, el grupo más numeroso de mujeres que abortaron a lo largo de 2021 en Granada correspondía a las que no utilizaron ninguno, concretamente 1.102 de las 1.768, lo que significa el 62,33% del total. Las que sí lo usaban, en su mayoría recurrían a los métodos barrera (429), hormonales (201), naturales (17), o mecánicos (13), entre otros.

Otro de los datos que analiza el informe anual del Ministerio de Sanidad pone de manifiesto que la amplia mayoría de las 1.768 gestantes granadinas que interrumpieron su embarazo en 2021 no habían tenido abortos voluntarios anteriores. En esa situación estuvieron 1.147 mujeres, es decir, el 64,87%. Por otro lado, 415 ya se habían hecho una interrupción voluntaria del embarazo con anterioridad, y 142 sumaban dos previos. Completando la estadística vemos como 40 mujeres tuvieron hasta tres interrupciones de gestación, diez lo hicieron cuatro veces, y hasta 14 lo han hecho cinco o más veces.

Entre los motivos analizados y que se destacan para detener la gestación de su bebé, la gran mayoría de las mujeres granadinas lo hicieron por propia petición de la mujer, concretamente un 59,72% (1.056 de las 1.768 totales). Un total de 36 mujeres abortaron porque su embarazo constituía un riesgo para su propia salud, 55 por riesgo de anomalías en el feto y cinco por la presencia de enfermedades incurables en el no nato.

El informe anual también incluye datos de la formación de las mujeres que interrumpieron su gestación de forma voluntaria. De todas ellas, 630 tenían tenía estudios de Secundaria, mientras que 464 habían cursado Bachillerato o grados de Formación Profesional y 311 tenían estudios universitarios. Además, 349 solo tenían Primaria, mientras que trece no tenían estudios. El resto, en este caso solo una persona, según consta en los datos, aparece como nivel de instrucción "no clasificable" o "no consta".

Otros datos analizados por el Ministerio

Además de todas estas variantes, el Ministerio de Sanidad ha estudiado otros patrones presentes en las mujeres que decidieron interrumpir de forma voluntaria su embarazo, como el número de hijos que ya tuvieran, el lugar en el que se informaron para abortar, o las semanas de gestación del feto en el momento en el que se produjo el aborto.

La mayoría de las mujeres que abortaron en la provincia de Granada en 2021 no tenían hijos, concretamente 871 mujeres, lo que supone el 49,26% del total. También hubo 395 embarazadas que abortaron y que ya tenían un hijo, 332 que tenían dos, 125 que contaban con tres descendientes, 33 con cuatro hijos y hasta doce personas con cinco o más hijos nacidos.

Los centros sanitarios públicos fueron el lugar en el que las mujeres que interrumpieron el embarazo se informaron sobre este proceso de forma mayoritaria. 1.427 de las 1,768 que pusieron fin a su gestación recibieron asesoramiento en estos centros sanitarios, el 80,71%. 94 mujeres recibieron asesoramiento en centros sanitarios privados, 243 obtuvieron información a través de internet, y únicamente tres fueron asesoradas por amigos o familiares.

Para finalizar, los datos del ministerio sanitario español recogen que en 2021, en Granada hubo 1.223 mujeres que detuvieron su embarazo de forma voluntaria cuando el feto tenía ocho o menos semanas de vida. 476 mujeres lo hicieron entre las semanas nueve y catorce de gestación, 69 lo hicieron entre las semanas 15 y 22, y no hubo ninguna mujer que abortara de forma voluntaria pasadas las 23 semanas de gestación.

Tendencia nacional

La tendencia se replica a nivel nacional y autonómico. La bajada se debe a varias razones, según explica la presidenta de la Sociedad Andaluza de Contracepción (SAC), María Jesús Alonso. Por un lado, el uso de la píldora poscoital que evita el embarazo y puede adquirirse en farmacias sin receta.

Por otro, el mayor acceso dentro de la sanidad pública a métodos anticonceptivos más duraderos y eficaces, como el DIU o los implantes subcutáneos. Otras causas del descenso de abortos pueden ser el menor registro estadístico debido a la pandemia y el regreso a sus países de mujeres inmigrantes (un colectivo con peso proporcional dentro de las interrupciones voluntarias del embarazo) debido a las últimas crisis.