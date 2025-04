“Acabamos en ropa interior y él lo estaba grabando todo, había menores de edad": amplían la denuncia contra el director de una escuela de teatro en Granada por presuntos abusos

Granada/Tres exalumnas se han sumado a la denuncia conjunta por agresión sexual presentada el pasado noviembre por otras seis contra el director la escuela de teatro La Seducción, en la capital, y en cuya denuncia se describen situaciones muy similares a las ya conocidas.

La primera de estas nuevas denunciantes, que habría conocido al director siendo menor de edad, describe cómo este trató en varias ocasiones de tener una cita con ella fuera de clase "y al final lo consiguió”. En esa cita el director no solo la besó, sino que “su insistencia y presión se fue incrementando” y la besaba en las oficinas de la escuela.

El docente le repetía, según los extractos de la denuncia publicados por El Salto, “que mejor que con alguien experimentado, que sabe lo que hace, para tu primera vez. Y que yo era especial, y buena, y que él siempre había sido más malo, pero que conmigo iba a ser distinto”. La exalumna menciona que también participó en un ejercicio donde “nos invitó a desnudarnos, a demostrar toda la confianza que habíamos ganado. Acabamos en ropa interior y él lo estaba grabando todo, había menores de edad”.

Otra de las denunciantes relata cómo el profesor comenzó a darle abrazos “muy prolongados tanto al principio como al final”, tras lo cual "empezaba con los besos a lo mejor en la frente, luego eran en la mejilla y también se quedaba un rato tocándote”. Detalla también que cuando se negaba a continuar con estas prácticas, el profesor le recriminaba, asegurando que esos besos no dados "eran acumulativos para las próximas veces”.

Como su compañera, explica que el director intentó en varias ocasiones quedar con ella fuera de clase, para contarle “cosas muy fuertes que le estaban pasando con unas chicas, que querían joderle y estaban locas”, a lo que no accedió. La presión fue tal que empezó a faltar a sus clases y el ahora acusado le enviaba mensajes para saber dónde estaba y con quién.

La tercera de las nuevas denunciantes recuerda al director del centro como "excesivamente cariñoso” y se centra en una práctica, denominada por él como "Círculo de confianza", en la que los alumnos formaban un círculo, cerraban los ojos y el director ejercía de guía. En una situación que también apuntaban las anteriores denunciantes, esta práctica solía incluir besos no consentidas con varias personas.

Esta exalumna, que tenía 16 años en el momento de los hechos, recuerda también otra práctica, llamada "Teatro Negro", que el acusado grababa sin su consentimiento y que consistían en hacer teatro sin ropa. Esta situación se volvía especialmente incómoda para esta exalumna pues "tenía la menstruación y con esa edad no usaba tampones y llevaba una compresa. Tuve que hacer la clase en ropa interior con una compresa puesta tres horas. Me dio mucha vergüenza, ya que no nos dejaba ir al baño durante estas sesiones”.

La abogada María Martos, del despacho Aránguez Abogados y que representa a las denunciantes, explicaba ayer que estos nuevos hechos se enmarcan en un periodo temporal más cercano, entre 2020 y 2021, mientras que las exalumnas de la primera denuncia relataron episodios de tocamientos, besos y relaciones sexuales no consentidas, cometidas desde 2004 en diferentes cursos del centro de teatro, que en diciembre anunció su cierre temporal.

Martos explicaba que también declaró el director de la escuela de teatro, que habría presentado como relaciones consentidas las prácticas denunciadas por parte de las exalumnas, las de mayor edad, y habría negado las acusaciones del resto.

La ampliación de la denuncia se ha formalizado este lunes con el testimonio de tres exalumnas que no coincidieron en el centro ni se conocían y que han relatado prácticas similares, desde besos no consentidos y otras prácticas sexuales a mensajes de control o textos en los que el denunciado relataba su anhelo de mantener con ellas relaciones sexuales.

El juzgado instructor tendrá ahora que tramitar la ampliación de la denuncia y llamar a declarar tanto al director del centro como a las tres exalumnas que se han sumado a la causa.