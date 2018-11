Diez meses, diez acciones distintas y ninguna definitiva en materia de inmigración

Actualmente, son 72 horas las que marca la ley para esta labor, si bien, desde el SUP entienden que esta norma se estableció en una época en la que "no había el volumen que hay ahora de inmigración, ni tampoco esta falta de personal".

La devolución de inmigrantes a Marruecos: tan sólo 15 al día

Durante los últimos meses, la proliferación de llegadas de pateras con inmigrantes de origen magrebí no ha dejado de crecer. Con Marruecos existe un acuerdo para deportar a aquellas personas que cruzan el Mediterráneo e intentan entrar en España de forma ilegal o que cometen algún delito entre nuestras fronteras. El procedimiento es que, una vez se identifican, se inicia un proceso de devolución que hace meses era prácticamente inmediato: llegaban y conforme se identificaban, se deportaban, algo que se hacía o bien a través de la frontera (Ceuta y Melilla) o mediante un barco que cubría la línea Almería-Nador. Pese a ello, si la orden no podía ejecutarse de forma rápida, estos inmigrantes, previa orden judicial, podían ser internados en un CIE para que después se efectuase su devolución. Sin embargo, en la actualidad existe una doble problemática, y es que todos los CIE están completos y que Marruecos ha cerrado parcialmente sus fronteras: tan sólo acepta que se devuelvan a 15 personas al día, diez a través de Ceuta y 5 desde Melilla, mientras que ya no se permite que se haga a través de la línea marítima Almería-Nador. Ante ello, las mafias que se dedican a la inmigración están aprovechando este momento, ya que a aquellos que no son ni internados, por la falta de espacio en los centros, ni tampoco expulsados de forma inminente tras su llegada, quedan libres con una notificación de expulsión, lo cual aprovechan para escapar y evitar que se efectúe la misma.