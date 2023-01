Las actividades extraordinarias en las calles de Granada se multiplican: un 140% más en diciembre

La comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Granada ha tratado hoy el informe de la Policía Local con las actuaciones de diciembre, mes en el que se pone en marcha el Plan Reno de Navidad. El superintendente de la Policía Local, José Antonio Moreno, ha informado de los principales datos resaltando que la ciudad esta Navidad ha tenido gran afluencia de gente. Además, ha aludido al aumento de actividades extraordinarias en las calles de la ciudad, que este diciembre han crecido un 140% respecto al mes de diciembre de 2021. Han sido 25 actividades extraordinarias que han requerido el control y presencia policial y que, según destaca la Policía, no han tenido una extrapolación en las horas extra de la Policía, que, resalta, van a la baja.

Según Moreno, el plan de Navidad se ha desarrollado "con total normalidad, con una afluencia de público como nunca tras la pandemia" y resalta que "no ha habido inseguridad". Así, ha habido "más controles de alcoholemia que nunca, 90 diligencias judiciales, 14 detenidos, más de 500 denuncias por seguridad vial, 72 actas por consumo de estupefacientes, se han clausurado establecimientos públicos y ha habido un control más exhaustivo que años atrás", por lo que ha agradecido el trabajo de los agentes y la colaboración con la Policía Nacional, "cada vez más fluida".

La concejal de Seguridad, Raquel Ruz, ha destacado las gestiones de la oficina de mediación, de nueva apertura, "que está siendo muy bien acogida por los vecinos y granadinos y que intervienen en conflictos vecinales o familiares en los que tenemos competencias".

Desde Vox, su portavoz, se ha mostrado "preocupada" porque el incremento de actividades extraordinarias suponga un aumento de horas extra en los agentes. La concejal ha contestado que esto significa que "la ciudad está viva y que aunque ha subido el número de actividades de carácter excepcional, las horas extra casi no suben. "A pesar de que hay más actividades no hay relación con el aumento de horas extra", ha apostillado el jefe de la Policía, que expone que "la plantilla que tenemos es la que hay". Si se compara el año entero, asegura que el incremento de actividades extraordinarias podría superar el 400%.

El portavoz de UP, Antonio Cambril, también ha mostrado su preocupación por las horas extra y ha puesto sobre la mesa la necesidad de que las actividades meramente lucrativas que requieran de control policial, este sea financiado por los organizadores. "Si alguien genera el gasto, que pague", ha dicho.

Desde la Policía Local se ha recordado que cuando se organiza una actividad extraordinaria con lucro hay una ordenanza fiscal (la 28) donde los solicitantes tienen que sufragar el coste de la actividad, algo que debería cumplirse, por lo que la propia Policía plantea establecer un calendario al inicio del año con el que saber qué actividades se hacen con cargo al erario público, cuáles se comparte el gasto o cuáles tienen que ser sufragadas por los organizadores.

Cambril ha pedido que a final de año se haga un estudio sobre cuántas horas extra se pagan por servicios extraordinarios realizados en actividades en la calle "porque lo debatimos pero sin datos".

Necesidad de más agentes de Policía

La Policía Local de Granada tiene 462 funcionarios en nómina. De ellos, 70 están en segunda actividad y de ellos, algunos están en primera prorrogada, pero "para prestar servicio en la calle no llegan a los 360 agentes". Moreno ha explicado que "que haya una renovación de las promociones es por norma estatal de jubilación anticipada pero no hay un incremento de plantilla. Si en 2016 estábamos 526, ahora hay 462 cuando las necesidades aumentan. Esto hace que haya que ser eficientes en la gestión para que no tenga relación el aumento de las actividades con que suban las horas extra". De hecho, ha dicho que en diciembre las horas extra son menores que diciembre de 2021 "porque acertamos más en la gestión".

Con todo, Moreno ha aprovechado para pedir un aumento de plantilla, extremo que conocen tanto la concejal de Seguridad como el propio alcalde. Más aún cuando Granada tiene una población de 237.000 habitantes pero en funcionalidad está en torno a los 500.000 sumando los municipios del área metropolitana en este nuevo concepto metropolitano, por lo que hay una necesidad de seguridad, que "llevamos en un ruego de aumento de plantilla para poder gestionar con mayor eficiencia el devenir del día a día".