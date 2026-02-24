Las administraciones empiezan a adjudicar ahora las obras de reparación de la DANA en Granada tras casi año y medio de espera

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha adjudicado las obras de "emergencia" para la restitución de los daños originados por las DANAs de los días 29 de octubre y 13 de noviembre de 2024, unas actuaciones que llegarán casi año y medio después de aquellos episodios de fuertes lluvias. El importe final de las licitaciones ha superado ligeramente los cinco millones de euros para actuar en las cuencas de los ríos Guadix, Baza y Cúllar, así como del Arroyo Salado y otros lugares de la geografía provincial afectados por las borrascas de aquel año. Asimismo, se incluye en este paquete de cuatro lotes el contrato de asistencia técnica para el control y la vigilancia de las obras.

Estos contratos se aprobaron por un importe total de 10,8 millones de euros en diciembre de 2024, hace más de un año, pero se han adjudicado ahora mediante un proceso negociado y sin publicidad con las empresas. Unas adjudicaciones que se han acelerado en los últimos días y que, a pesar de haberse tramitado por vía de emergencia, llegan cuando se están empezando a gestionar las ayudas por el enjambre de temporales de las últimas semanas, y cuando aún se están evaluando los daños provocados por las inundaciones sobre todo en la Vega de Granada y el Poniente, que se presumen más desastrosos que los de las DANAs del otoño de ese año.

Debido al importe del contrato, que rozaba los 11 millones de euros, y la amplitud geográfica del mismo, el proceso se dividió por lotes. Así, el primer contrato ha sido adjudicado por la CHG a la empresa granadina Construcciones Glesa por un importe de 1,97 millones de euros, cuando el presupuesto base ascendía a 3,2. En su caso llevarán a cabo los trabajos en el dominio público hidráulico de la cuenca del río Guadix. La semana pasada, la Diputación adjudicó las obras del puente de Benalúa, destrozado por la avenida de este río. El segundo lote engloba las actuaciones en la cuenca del río Baza, asignadas a Explotaciones Las Misiones (Emsa) SL, con sede el Alcalá de Guadaira (Sevilla) por 2,02 millones de euros. El importe base ascendía a 2,9 millones. Por último, el tercer lote ha sido adjudicado a Herramientas Valenzuela SL, con sede en Camino de Ronda, por 1,5 millones de euros, de un presupuesto base de licitación de 2,4 millones de euros. Lindeo Ingenieros hará el control y vigilancia de las obras por 119.700 euros.

La CHG justifica estas obras con que el paso de la DANA dejó "una serie de afecciones a dominio público hidráulico sobre los que es necesario actuar", por un lado para "restituirlo" y por otro "para prevenir inundaciones en caso de nuevas precipitaciones intensas al haberse reducido de forma notable la sección geomorfológica de los cauces en algunos casos". Las principales afecciones que se han detectado una vez inspeccionadas las zonas afectadas por la DANA fueron "depósitos de sedimentos, lodos y material vegetal en diferentes puntos de los cauces que disminuyen la capacidad hidráulica de los mismos". Asimismo problemas de "estabilidad de taludes naturales en los cauces", además de en muros existentes "tanto en encauzamientos como en protecciones puntuales, existiendo restos de dichos muros en los cauces, reduciendo la capacidad de desagüe". Además, se detectaron "afecciones a caminos de servidumbre" gestionados por la CHG "ubicados junto a los cauces afectados por la DANA".

Las lluvias de las DANAs del otoño de 2024, fechadas los días 29 de octubre y 13 de noviembre, dejaron entonces lluvias superiores a los 100 litros por metro cuadrado en seis horas en diferentes puntos de la provincia, con especial incidencia en las comarcas de Guadix, Baza y la Vega de Granada. Además, se notificaron grandes incrementos en el nivel de agua y caudales en un "corto espacio de tiempo, como en el río Guadix donde la lámina de agua subió dos metros en un periodo de dos horas o el fuerte aumento de caudal experimentado en el río Genil, por efecto casi exclusivamente del arroyo Salado", con explicó en su día la CHG.

Los trabajos se van a centrar en las cuencas del río Guadix, donde la dinámica fluvial depositó "una gran cantidad de sedimentos en el encauzamiento existente", así como en el río Baza, donde el cauce llegó a desaparecer en varias zonas, y en la cuenca del río Cúllar. También el paquete del lote 3 incluye actuaciones en los arroyos Salado y de Las Andas, donde el agua causó daños en los municipios de Cúllar, La Malahá. Santa Fe, Chauchina y Las Gabias.

Las obras comprenden así el "tratamiento selvícola" de los diferentes tramos donde existe "gran cantidad de restos de vegetación seca y muerta y árboles caídos, que disminuyen la sección de desagüe de los cauces y que podrían alterar el régimen natural de las aguas, incluso en casos de avenidas ordinarias". Además, la CHG procederá igualmente a la "retirada de sedimentos que han provocado la alteración del dominio público hidráulico y la desaparición de la sección geomorfológica propia de un cauce". "También se quitarán los obstáculos, tanto longitudinales como transversales, que modifican el régimen natural de las aguas y que han incidido de forma negativa en la situación de avenida extraordinaria que se produjo. Estos trabajos de emergencia incluyen asimismo la estabilización y reposición de las márgenes afectadas de los cauces", añadía la Confederación en el anuncio de la aprobación de las obras. Tras la DANA y para reparar los daños más urgentes, el organismo ya intervino en distintas zonas de la Rambla de Fiñana (Almería) y del río Guadix, a la vez que retiró los sedimentos de la balsa de retención de sólidos de Valderrubio.