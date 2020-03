Agentes en cuarentena, un posible afectado detenido y falta de material: la Policía Nacional de Granada ante el coronavirus

El coronavirus no para de dejar situaciones insólitas de las que tampoco se escapan aquellos que, con escasez de medios ante la falta de mascarillas y demás material de prevención, tienen que velar para que se cumplan todas las medidas de restricción impuestas desde el Gobierno central: la Policía Nacional. Agentes que se encuentran en cuarentena por posible contagio, falta de material de prevención o escenas que, pese a que podrían parecer ficción, son totalmente reales son algunos de los obstáculos que durante estos primeros días de aislamiento se han encontrado en Granada donde incluso se llegó a vivir un posible positivo por COVID-19 en los calabozos de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental de Policía Nacional.

Según ha podido saber Granada Hoy, un detenido, que se encontraba en los calabozos de la Jefatura Superior, manifestó que estaba afectado por coronavirus cuando iba a ser trasladado a dependencias judiciales. Lo ocurrido fue comunicado al magistrado del Juzgado de guardia, lo que propició la negativa a ser recibido en dependencias judiciales ante la posibilidad de estar contagiado. Ante ello, de nuevo fue llevado a la Jefatura de Policía, desde donde se trasladó al hospital para que le fuese practicada la prueba. Sin embargo, una vez allí el detenido se negó a la realización de la prueba, lo que hizo que lo insólito de la situación se incrementase, pese a que finalmente, la prueba pudo serle realizada. Y es que dada la situación, de la prueba haber resultado positiva, los agentes podrían haberse encontrado ante un posible contagio, como les ha ocurrido a otros agentes granadinos que se encuentran en cuarentena.

Tras conocer estos extremos, este diario se ha puesto en contacto con el SUP, que ha denunciado la "escasa previsión por parte del Gobierno" para la elaboración de protocolos y ofrecer material preventivo al Cuerpo para hacer frente a la crisis del coronavirus.

Tal y como apuntan desde el sindicato, "existe una falta de previsión gordísima. En Granada, no hay mascarillas suficientes para todos, hasta el punto de que los zetas [agentes de Seguridad Ciudadana] van sin mascarillas, ya que, debido a la escasez, custodia unas pocas el jefe de cada grupo y, en caso necesario, las entregaría a los agentes, sin que eso sea operativo", a lo que hay que sumar que "apenas quedan geles desinfectantes y que guantes hay a cuenta gotas".

Asimismo, otra de las situaciones denunciadas en el Cuerpo son los turnos de trabajo, ya que desde el SUP consideran que existen puestos que podrían realizar el teletrabajo, con el fin de evitar un posible contagio dentro de las propias comisarias granadinas, pero que, sin embargo, están obligados a acudir a su puesto. Precisamente, desde el SUP trasladaron este extremo al comisario provincia, con el fin de que se implantase para así, en caso de necesidad de refuerzo en algún grupo que se viese mermado por algún contagio o baja de algún tipo, pudieran servir de refuerzo. Sin embargo, no se ha llevado a cabo.

De igual modo, desde el SUP también han solicitado que se reparta a todo el personal de Seguridad Ciudadana una mascarilla para cada uno ya que se trata de "imprescindible para mayor seguridad de los propios funcionarios y agilidad del servicio", pues son quienes velan en las calles por el cumplimiento de las medidas implantadas durante el estado de alarma, así como que se muestre de forma más detallada el protocolo a seguir para ello, ante las incógnitas que se presentan a muchos agentes, como también fue denunciando este lunes por parte de agentes de la Guardia Civil.

Si bien, la solidaridad ciudadana está ayudando a que los agentes puedan contar con algo más de material para evitar un posible contagio de coronavirus, como por ejemplo hizo este martes una farmacia del Centro de la capital granadina, que donó 55 botes de gel antiséptico para los compañeros de la Policía Nacional. Un gesto que ya se ha repetido en otros puntos de la provincia y que ha sido muy agradecido por los agentes, mientras esperan más medios por parte de la Dirección General de la Policía.