Lunes, 16 de marzo de 2020. Primer día laborable desde que se implantó el estado de alarma en todo el país. Ya son más de 7.000 los casos de positivos por coronavirus en España. En Granada hay más de 60 y el COVID-19, que apareció por primera vez el pasado jueves en la provincia, ya ha dejado dos fallecidos: un hombre de 57 años y otro de 81, dos víctimas mortales de las 297 que ya se ha cobrado este virus en todo el país. Nadie puede salir a la calle. "Es una orden del Gobierno central y nosotros, los agentes de la Guardia Civil, junto con el resto de policías, tenemos que velar porque se cumpla", se dice un agente granadino cuando se dispone a entrar de servicio. Sin embargo aún hay muchas incógnitas que ni siquiera los propios efectivos policiales saben responder. Pese a ello, hay que salir en patrulla. Eso sí, al menos con mascarillas, cosa que escasea en muchos grupos policiales.

Las calles están prácticamente desiertas. Alguna que otra persona ha salido de casa para comprar el periódico, otros para acercarse al banco, a la farmacia o al supermercado, donde las colas, de nuevo, se repiten. A ellos se suman los que no han podido implantar el teletrabajo y que, forzosamente, tienen que ir a trabajar. Sin embargo, todo es muy "ambiguo no, lo siguiente". O al menos, así lo asegura el agente con el que ha logrado hablar Granada Hoy.

Se da aviso de que no se puede estar en la calle, que hay que extremar las medidas de prevención y que quien no cumpla, será sancionado. De hecho, se conoce que en Granada capital la Policía Local ha impuesto tres sanciones: una tetería y una heladería que se habían saltado la orden y habían abierto al público y también un viandante, una persona que no acreditaba hacia dónde se dirigía y que tampoco quería volverse a casa.

Hay muchas incógnitas para todos, incluso para aquellos que tienen que hacer cumplir la orden. Todo ello sale a la luz con las consultas ciudadanas que, como no puede ser de otro modo, no paran de sucederse. La gente entiende que los agentes deben saberlas.

"¿Si tengo una pollería y vendo también pan y agua, puedo abrir? ¿Puedo dar comidas a puerta cerrada? ¿Entregar a puerta abierta? ¿Las tiendas de comida preparada pueden seguir abiertas?", son algunas de las preguntas que se suceden durante la mañana por parte de dueños de comercios. Por otro lado, están las de aquellos que tienen que seguir acudiendo a su lugar de trabajo: "Si voy a trabajar y tengo un papel de mi empresa, ¿puedo viajar con una compañera de trabajo con el mismo horario en mi coche o moto? ¿Y si ella no tiene carnet o si se le ha roto el coche? Sí, ¿no?" u otras cuestiones como "si tengo un despacho de abogados, ¿puedo seguir citando a mis clientes de uno en uno?".

Lo de las citas médicas está claro... O al menos para aquellos que pertenecen a la sanidad pública. Sin embargo, las dudas también asaltan a quienes pertenecen a la sanidad privada: "Agente, si tengo una cita en un médico privado, ¿puedo ir?".

Sin embargo, los agentes no saben bien qué responder. "Nadie me ha explicado nada esta mañana, pero como yo, estamos muchos compañeros", reconoce este agente de la Guardia Civil a Granada Hoy, mientras que otro, en la misma línea, se pregunta "¿a quién dejo pasar y a quién no? ¿Cómo vamos a contestar todo lo que nos preguntan si aún no tenemos realmente unas directrices claras sobre todo ello ni siquiera nosotros?".

La incertidumbre sobre la situación continúa, pero los agentes tienen que proseguir haciendo, lo mejor posible su trabajo. Así ha arrancado el primer día laboral de la cuarentena para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Granada.