El alcalde de Granada, Luis Salvador: "La semana que viene habrá noticias importantes"

No, el alcalde de Granada, Luis Salvador, por mucho que no cesan en pedírselo durante el Pleno orgánico que se está celebrando este viernes 25 de junio en el Ayuntamiento de Granada, no va a dimitir durante la sesión plenaria. Eso sí, "la semana que viene habrá noticias importantes", según ha asegurado el propio regidor cuando durante el punto ocho llevado a pleno -el de la modificación de la composición de las comisiones municipales y la aplicación del "voto ponderado en su caso", que fue aprobado con 24 votos a favor y tres abstenciones-, en el que se abordaban los cambios en el equipo de gobierno tras la dimisión en bloque de los concejales del PP y el paso a no adscritos de los que fueran de Cs Manuel Olivares y Lucía Garrido.

"Este alcalde no ha pedido esta situación. Había un equipo de gobierno que funcionaba y de repente una parte decidió apearse de su responsabilidad. Eso ha generado la situación actual, la cual no es la normal, es anómala", ha dicho Salvador en este punto, en el que ha insistido en que "lo primero que había que impedir era caer en el caos de las precipitaciones". Sin embargo, como ya le venían reprochando los ediles de la oposición -aquejaban que el pleno era más de contenido político que otra cosa-, Salvador aseguraba que "este pleno tiene mucho contenido político y evidentemente soy partícipe y partidario de que tiene que haber una salida, no tarde sino temprana. La semana que viene habrá noticias importantes".

En este sentido, después de que el concejal socialista José María Corpas pidiese su dimisión por que "la ciudad no va a perder nada, la ciudad ganaría y automáticamente en 10 días se tendría que arreglar la situación porque habría gobierno y se pondría punto y final a la situación que han creado", el regidor insistió en que "si el alcalde da el paso al lado se abren unos plazos para volver a la normalidad pero pueden ser más rápidos o lentos, en el peor de los casos durar 10 días".

Así, Salvador indicó que "lo que pido es tranquilidad, que desarrollemos el pleno que los granadinos están esperando y a partir de ahí se tomarán decisiones para que Granada tenga la mayor estabilidad y las cosas se sigan haciendo bien en el Ayuntamiento, que ha seguido trabajando. La situación se va a ver pronto, no hoy".

De igual modo, el regidor ha reiterado en que "nunca ha existido vocación de perdurar esta situación, sino de buscar la estabilidad para los dos años que vienen y los granadinos recuperen la tranquilidad". Así, ha asegurado que "los pasos que se tengan que dar se darán y se hará en el espacio temporal breve. Evidentemente es lógico que pidiera a esos miembros que se fueran que volvieran. Ayer Díaz en rueda de prensa anunció su postura y me invitó a abrir otros escenarios. Este alcalde no va a ser un impedimento para que la ciudad recupere la tranquilidad".

En este sentido, Salvador insistió en que "todo lo que se tenga que avanzar se avanzará con la rapidez suficiente sin que haya ningún elemento de inestabilidad. Plazo máximo nos movemos en esos 10 días, por tanto no se va a demorar por encima de esos plazos que usted dice", en referencia a lo comentado por el socialista Corpas, de que si dimitiese durante el pleno sería el plazo máximo para que se pusiese fin a la crisis municipal. Así, Salvador ha reiterado que será la próxima semana, como ya había anunciado hace unos días, cuando se conozca la resolución del embrollo municipal que vive Granada.