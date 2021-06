La crisis de la Alcaldía de Granada, entre ‘noes’ de la Junta y encuentros en Bib-Rambla

Ni el PP va a gobernar con Luis Salvador como alcalde, ni la Junta (eso dice Juan Marín) va a apoyar la petición de Vox de disolver el Ayuntamiento de Granada. Así están las cosas (o estaban ayer) en una jornada previa a que empiece la ronda de conversaciones del PSOE con el resto de partidos políticos para buscar una solución a la crisis municipal. Unas charlas que los socialistas arrancarán con el PP y que bien pudieron ya comentarse ayer en la Plaza Bib-Rambla, en un encuentro que tuvieron el portavoz del PSOE, Paco Cuenca, y el popular, César Díaz. Más allá del chascarrillo, lo cierto es que hoy empieza esa toma de contactos con la que el PSOE trata de convencer a un PP, que se mantiene en sus trece de asumir la Alcaldía, de que le dé cuatro de sus votos para que salga adelante la moción de censura contra Luis Salvador.

24 horas después de que el propio Luis Salvador asegurara que "sigue esperando" la vuelta del PP al equipo de gobierno municipal, para lo que ha dado un plazo de entre una semana y una semana y media, César Díaz aseguró que el PP "hablará" con todas las fuerzas políticas para abordar la gobernabilidad de Granada, que arrancará hoy con el PSOE.

Eso sí, lo que sí que mantienen los populares es que, pese a que se produzcan esas conversaciones con el resto de partidos políticos, deben ser ellos quienes asuman la Alcaldía ya que, de nuevo, insiste en que ha sido su partido el que ha liderado las áreas de responsabilidad municipal durante este tiempo. Asimismo, basa también su postura en que "Granada votó y quiso que el centroderecha gobernara esta ciudad". De este modo, Díaz dejó claro que si Salvador no da un paso al lado, el PP no volverá al gobierno municipal, postura ante la que urgió al regidor a actuar ya y no dejar que siga pasando el tiempo, así como que si contempla otros escenarios, que los explore lo antes posible, ya que Granada necesita de "soluciones urgentes".

Por su parte la intención del PSOE, que sigue acusando al PP de "dejar tirada a la ciudad" al abandonar el gobierno municipal, es que le ceda "al menos" cuatro de sus firmas para presentar la moción de censura contra el alcalde, Luis Salvador. "El PP ha dejado tirado a los granadinos, en este caso renunciando a sus competencias, a sus obligaciones. Lo único que le queda es pedir disculpas y completar las firmas para una moción de censura", dijo Cuenca, que mantuvo que se sentará con representantes del PP para propiciar el "rescate" de Granada.

Y mientras tanto, en San Telmo, esa búsqueda de soluciones no pasan por disolver el Ayuntamiento de Granada. "Debe resolverse desde el ámbito político" y no convocando elecciones parciales como pide Vox, dijo ayer el vicepresidente andaluz y líder de Cs Andalucía, Juan Marín, después de que el portavoz de Vox, Francisco Ocaña, pidiera a la Junta que "no eche balones fuera" y "acepte" la propuesta. Así que la cosa sigue con el balón al aire y a ver qué equipo se hace primero con la posesión.