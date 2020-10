El alcalde de Granada pide a la población que aplique el toque de queda aunque no haya resolución judicial

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha vuelto a decir hoy que está de acuerdo con el confinamiento nocturno que la Junta quiere aplicar en la capital y el cinturón y de hecho ha pedido a la ciudadanía, a falta aún del pronunciamiento judicial sobre la medida, que se aplique individualmente el toque de queda de 23:00 a 06:00 horas.

"Aunque no esté en vigor aún intentemos aplicarlo como si estuviera. Los locales cierran a las diez de la noche y hay tiempo para volver a casa y más ahora en otoño y en invierno. No supone una merma de nuestro día a día", ha asegurado.

Según Salvador, está "totalmente de acuerdo con lo que sirva para rebajar la incidencia del coronavirus que está tensionando el sistema sanitario. Todas las medidas en la universidad y el resto de sectores son adecuadas para rebajar la posibilidad de contagio y es positivo el toque de queda por la noche, era más complicado controlar posibles botellones descontrolados o fiestas en domicilios que el que no se puede salir de 23 a 6 horas", que podrá controlarse incluso con menos efectivos, aunque ha reseñado la colaboración de Policía Local, Nacional y Autonómica.

Y apela de nuevo a la "sensatez y el sentido común", a la vez que ha expresado su deseo de que "no se pare "la actividad económica porque aumentará el desempleo y las desigualdades, pero para eso hay que parar el virus y para pararlo hay que tomar medidas intentando que sean lo menos lesivas para la actividad económica que necesitamos para vivir, pero al mismo tiempo rebajando los índices que en este momento se han disparado en Granada, España y Europa".

Según Salvador, las medidas "nos permitirán ir recuperando actividad económica e irnos acercando a lo que deseamos a la espera de que haya tratamiento o vacuna. Entiendo que eran necesarias y no paran del todo la actividad económica ni la movilidad de los ciudadanos".

Sobre el pronunciamiento del TSJA, ha dicho que no sabe cuándo llegará pero que el consejero de Salud le ha explicado que ya hicieron la consulta a los servicios jurídicos y que "legalmente no planteaba problema", pero que "ellos quieren cubrirse las espaldas para que no se pueda impugnar y estamos a la espera de que la justicia determine que se puede desarrollar por parte de una comunidad autónoma".

El alcalde ha insistido también en el uso de la mascarilla y la nueva medida de mantenerla en bares, restaurantes y negocios de hostelería, lo que servirá para llevarla durante más tiempo y "no entrar denrro del rango de contactos estrechos de un positivo, por lo que no nos estaremos confinando porque alguien alrededor ha dado positivo".