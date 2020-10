El alcalde de Granada pide la colaboración ciudadana para bajar la curva: "Estamos en un momento complicado y hay que dar un paso más"

En Granada en agosto y septiembre hemos estado por debajo de la media de casos de coronavirus en las principales ciudades andaluzas, por debajo de los 140 de media de la comunidad. Pero ya no. "Durante este verano hemos mantenido una intensa actividad cultural con muchos actos y público y posibilidades de rebrotes en la segunda ola y sin embargo se ha demostrado que trabajando con seguridad no ha habido casos asociados a los festivales" celebrados este verano y eventos culturales.

"Pero estamos en un momento donde los resultados empiezan a preocuparnos, aumentan bastante, y lo primero es ser conscientes de la situación", por lo que el pasado miércoles habló con el consejero de Salud, Jesús Aguirre, con detenimiento y preocupación de la situación de Granada y para "trabajar conjuntamente para sacar esto adelante", ha dicho el alcalde de Granada, Luis Salvador, en su reaparición tras su positivo por coronavirus en un acto con la Universidad de Granada donde se ha hablado de las medidas para hacer frente a la subida de casos de Covid.

A partir de ahí se están reforzando las actuaciones que se estaban haciendo, por lo que a nivel de Ayuntamiento se va a reforzar todo lo que tiene que ver con Policía Local. "Hay un policía local permanente en los 32 lugares de mayor atracción de jóvenes, acuerdo con la Agencia Tributaria, vigilancia de locales diarios para ver mesas, mascarillas, diarias, hemos pedido implicación de Policía Nacional para aglomeraciones y botellones y se ha comprometido la subdelegada del Gobierno a ampliar más su presencia en las calles para reforzar estos días", ha explicado el alcalde.

"Vamos a plantear la clausura preventiva y licencias a los que incumplan las normas sanitarias. Seremos rigurosos" pero ha dicho que tampoco hay que estigmatizar ni a los jóvenes ni a los universitarios, que tanto aportan a la ciudad y su desarrollo. "Eso no quita que igual que hay un foco de preocupación con los mayores, que son la población de riesgo, también hay que reforzar la sensibilización de nuestros jóvenes y eso es algo que estamos hablando ya desde el verano", ha dicho el alcalde.

Salvador ha pedido la colaboración ciudadana. "Lo sacamos adelante si cada uno pone su grano de arena para mejorar los resultados", sostiene, reflejando también que se están incrementando los casos también en otros países europeos por lo que no hay que buscar responsables sino ver cómo mejorar. "Y no hay mejor arma que la autoprotección". Aunque también ha lanzado un mensaje de tranquilidad para "conjugarlo todo y que no se pare la actividad".

"Estamos en un momento complicado, superamos el estado de alarma, nos hemos comportado en verano con rigor, pero en este momento estamos llamados a un paso más de responsabilidad. Un poco más de distancia social y de respetar todas las normativas de Sanidad, que desde el Ayuntamiento estamos intentando trasladar.

También se van a aumentar las campañas de sensibilización a los ciudadanos. Todas las áreas municipales que organizan más actividades con mayo número de personas "haremos campañas para que las personas sepan de la importancia de lo que decimos". Y a nivel del propio Ayuntamiento, se reforzarán también las medidas de seguridad acordadas con sindicatos, con el mayor nivel de teletrabajo.

"Todos sabíamos que en otoño iba a haber un rebrote importante y ha llegado, se ha adelantado un poco y ahora también hacen falta vacunaciones masivas". También ha planteado el alcalde la posibilidad de vacunar a todos los trabajadores del Ayuntamiento "porque tampoco queremos romper prioridad sanitaria". Así, en la medida de las posibilidades, la vocación es la del acceso llegando al máximo posible dentro de las prioridades que establezca Salud.

La Universidad trabaja por clases seguras y que no repercuta en la ciudad

Por su parte, la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada, Margarita Sánchez Romero, ha reiterado las palabras de la rectora sobre la situación de los estudiantes y personal de la UGR. "Desde junio hemos estado trabajando para volver en una presencialidad segura", ha dicho Sánchez, insistiendo en la seguridad después de que estos días se haya 'culpado' desde Salud del aumento de casos a los estudiantes, afirmación reprochada desde la institución docente.

"Lo que queríamos era que la vuelta afectara lo menos posible al trabajo que hacemos. Desde el minuto uno hemos estado colaborando con las autoridades sanitarias y no ha habido incidencias", asegura, insistiendo en el continuo contacto con la Delegación Provincial de Salud las diferentes casuísticas.

La UGR de hecho ha establecido una comisión con el personal de la Delegación de Salud y el distrito sanitario para sacar adelante "todas las medidas que sean necesarias para mejorar", ha aclarado la vicerrectora, que ha insistido en el esfuerzo que hace la Universidad y que eso repercute en la ciudad ya que son más de 60.000 estudiantes y 7.000 trabajadores.

"Estamos haciendo constantemente campañas con el alumnado y vamos a dar información a los delegados de curso para que tengan información constante para que sepan las medidas a tomar". "La UGR puede tomar medidas en el ámbito de la Universidad, lo que hagan las personas adultas y mayores de edad en su tiempo libre, no podemos actuar", ha aclarado.

Por eso insisten junto al Ayuntamiento en las campañas de sensibilización, aunque ha aclarado que no todos los jóvenes que están siendo positivos son comunidad universitaria. "Sí hay que hacer una esfuerzo porque quizás les cueste tomar determinadas medidas pero el comportamiento de unos pocos tampoco hay que criminalizar al resto de la comunidad universitaria", ha insistido.

El alcalde no ha cuestionado el mensaje de Salud y el consejero sobre el aumento de casos por los jóvenes y universitarios y ha insistido en los buenos datos de agosto y septiembre y que "sabemos que es una pequeña espiral". "Un inicio de curso, no solo universitario, hace que todo el mundo parece que ha puesto la mente a cero y que como todo ha estado bien no haya sido consciente de que podíamos llegar a este momento, por lo que vamos a multiplicar los protocolos, que se cumplan con rigidez y aumentar la concienciación sin criminalizar a los jóvenes", ha asegurado el alcalde.

Calle Ganivet se verá reforzada por los locales que alberga pero también ha roto una lanza por las medidas que están tomando los hosteleros. "Pero como están cerradas discotecas termina yendo más gente a sitios sensibles y nadie puede impedirlo", por lo que insiste en el cumplimiento de la normativa y en las sanciones.

Todos los días se pasa parte por parte de la Policía Local sobre las actuaciones que hacen cada noche con las sanciones y controles: Norte y Chana 40 controles, Beiro 25 establecimientos, Ronda, 22, Arabial 75 locales,... eso la última noche, "porque la Policía está intentando actuar pero sin la sensibilización ciudadana no sería posible que lo sacáramos adelante, pero si lo hemos hecho antes entre todos conseguiremos llegar a los niveles para que Granada no se tenga que confinar".

La Universidad no va a tomar medidas de cierre de centros pero siempre con los informes de las autoridades sanitarias, "y a día de hoy no hay ningún informe que nos diga que vayamos a cambiar la forma de docencia".

"Se trata más de la sensibilidad social y de que todos pongamos de nuestra parte para que lo pasemos lo mejor posible", ha dicho el alcalde.

Según el alcalde, "nadie ha sabido determinar la causa-efecto de los contagios, en qué condiciones matemáticas se producen". "Se pueden dar millones de circunstancias", ha dicho en relación al contagio que se produjo en un grupo de estudiantes que viajó a una playa de Almería y generó un brote.

"También tenemos que aprender a vivir así y a normalizar los comportamientos y que este pico se normalice y no haya que llegar a otros extremos porque no hay datos que nos lo indiquen. La Universidad está preparada para la docencia y vamos a seguir pero quien tiene que valorar los datos de contagios, positivos o aislados son las autoridades", ha matizado la vicerrectora frente a las declaraciones estos días de Salud.