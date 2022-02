El alcalde de Granada se suma a la protesta de los empresarios por las infraestructuras: "El tiempo de las buenas voluntades ya pasó"

La Cámara de Comercio y la Confederación Granadina de Empresarios han convocado para el próximo lunes 21 de febrero un acto reivindicativo para exigir la mejora de las infraestructuras de Granada. No se fían de las promesas políticas y del ninguneo que sufre la provincia.

Y el alcalde de Granada, Paco Cuenca, se ha sumado hoy a esta protesta. "Los granadinos debemos elevar la voz. No me creo ninguna promesa hasta que no la veo concretada. El tiempo de las buenas voluntades ya pasó y queremos realidades", asegura.

Cuenca apunta que "hay cuestiones que no hemos dejado de reivindicar" y en este momento de salida de la pandemia "hay que aprovechar las oportunidades y el alcalde es el primero que entiende que es el momento y sumarme a las reivindicaciones".

El alcalde ha recordado el trabajo realizado junto al presidente de la Diputación en la recuperación de líneas para el aeropuerto o las reuniones con Adif y Renfe para exigir mejores frecuencias para Granada y estar en el Corredor Mediterráneo. "Y lo voy a seguir reclamando", dice.