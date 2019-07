El alcalde iniciará contactos con Endesa para buscar soluciones a los cortes de luz

El alcalde también ha dicho que ha firmado mantener la denuncia que puso el Ayuntamiento para que siga la fase de alegaciones aunque ha asegurado que el anterior equipo del PSOE no le ha transferido "ninguna información" sobre el tema. Según el defensor, la denuncia que se puso desde el Ayuntamiento ante Consumo contra Endesa, pidiendo soluciones urgentes y daños y perjuicios, no ha prosperado y esta se refiere a la que se elevó a Industria, en los mismos términos. Además, asegura que la denuncia judicial que pusieron varias asociaciones y vecinos en los juzgados, sí va en buen camino.

El alcalde ha dicho que tras escuchar al Defensor van a "pedir una reunión con Endesa " y que tendrá las reuniones "necesarias" para que "no vaya la pelota de un lado a otro". "Nadie ha dicho hasta ahora cuál es el problema y no se aporta solución", ha asegurado Salvador, pese a que Endesa ha respondido siempre que la potencia es suficiente y que los problemas son los enganches de luz por el cultivo de marihuana y hasta el "boicot" a las instalaciones que refuerzan.

Lucha contra la "etiqueta" de las despedidas de solteros

El alcalde, Luis Salvador, se ha referido hoy a los datos aportados por el Defensor de la Ciudadanía en su memoria y ha destacado los problemas de convivencia por terrazas, ruidos, y pisos turísticos. Salvador ha llamado al diálogo entre todos para mejorar la convivencia y que los vecinos puedan descansar pero también se entienda la actividad de una "ciudad viva". Sobre las despedidas de solteros, el alcalde ha dicho que Granada quiere un turismo de calidad y que no quiere que esa etiqueta de fiestas se asocie a Granada, por lo que hablarán con las empresas del sector para "ver cómo se actúa para que no den una marca de ciudad que no queremos". Respecto a los pisos turísticos, el alcalde insta al Gobierno central a que armonice la legislación para que no haya una normativa en cada comunidad y cada ayuntamiento. También se ha referido a los problemas de autobuses, en concreto a las quejas de los vecinos de la zona Norte con la línea 5 o a que en el PTS no pare el autobús en la puerta sino "a 300 metros". El Defensor ha agradecido que uno de los primeros actos del alcalde haya sido conocer los problemas de los granadinos y lo que piensa como profesional "independiente".