"Son incapaces": El alcalde popular de Maracena hace un traje a la Junta a cuenta de la gestión en Educación y Salud

"Nos dicen que los alumnos están con abrigos dentro del instituto". "Entre ellos mi hijo". Es parte del diálogo mantenido el pasado viernes en pleno municipal del Ayuntamiento de Maracena entre el concejal de IU Agustín Madueño y el alcalde del PP de la localidad metropolitana, Julio Pérez. La secuencia, que se puede ver en la cuenta de Facebook del Consistorio, revela la incomodidad que siente el alcalde por la gestión que en las últimas fechas se ha hecho desde la Junta en el municipio en las áreas de Salud y Educación. "Son incapaces", llegó a decir Pérez, que también reconoció que pese a ser del mismo partido (PP) no encuentra en la Junta soluciones a los problemas que se le plantean en el día a día en su localidad.

Uno de ellos tiene que ver con el cambio de horarios en el centro de salud y en el servicio de Urgencias. El alcalde señaló que es cierto que cada año se cierra por las tardes en verano y periodo navideño. Este año, "por falta de personal", este cambio horario se adelanta "una semana", confirmó el alcalde. Pérez reconoció que "si hay alguien cabreado soy yo" y apuntó a que se han mantenido varias reuniones con los responsables de la Delegación de Salud. "Como si oyen llover", resumió sobre los encuentros. "Considero que no se debe cerrar" el centro de salud, afirmó ante los asistentes al pleno.

En el área de Educación también asumió Julio Pérez dificultades. En el nuevo instituto, inaugurado este mismo curso académico, el alumnado pasa frío, según preguntó el concejal de IU y reconoció el propio Pérez. A esta carencia se suman otras, como la del conserje. El Ayuntamiento, explicó en pleno el alcalde, intentó cambiar esta situación y dotó al centro con un trabajador para este puesto. "La dirección nos dijo que no podía ser", reseñó el alcalde. Fue la inspección educativa la que puso reparos a que se cubriera esta plaza con un trabajador municipal. Hay que recordar que es la Junta la que gestiona el personal en el caso de los institutos, mientras que esa misma competencia es municipal en el caso de los colegios.

"Les he mostrado mi malestar, no sólo por el Instituto, sino por cosas más graves que igual os tengo que reunir a primeros de año. Todavía no nos vamos a poner la venda", adelantó Pérez en el pleno. "No estoy nada contento", prosiguió el popular, que también dijo que "no paran de darme excusas y vueltas" en relación a las reclamaciones que plantea a la Junta y que no son competencia municipal. "Es pura voluntad política", esgrimió sobre el asunto del conserje.

"Es decir 'como yo no llego, no voy a permitir que lleguéis'". "¿De qué se trata?, ¿de que no se pongan colorados o de buscar soluciones?", se pregunta el regidor.

"Son de su propio partido político", recordó el concejal de IU, a lo que el alcalde contestó "¿Y qué?". "Me reciben y todo lo que tú quieras, pero las soluciones que se le plantean no dan lugar a ello", zanjó.