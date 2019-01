El alcalde da un ultimátum a Endesa para que arregle los cortes de luz

cortes de luz para establecer un El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha mantenido esta mañana una reunión con vecinos de los barrios afectados por lospara establecer un calendario de acciones contra Endesa , la empresa que tiene la competencia del servicio eléctrico en la capital. Cuenca ha asegurado ante los vecinos que el Ayuntamiento ha dado un ultimátum a la compañía para que arregle la situación.

El regidor ha trasladado a los vecinos su malestar e indignación ante "una situación que no se reduce a una única zona en la capital, sino que afecta a varios barrios y que tiene mucho que ver con las deficientes infraestructuras que no se han renovado en años y en muchos casos están obsoletas". "Endesa no ha cumplido ninguno de los compromisos que adquirió con la ciudad y la situación lejos de mejorar se ha hecho insostenible", ha apuntado el alcalde, quien ha avanzado además que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están ultimando la fórmula legal para llevar a Endesa a los tribunales.

Al mismo tiempo, ha instado a la Junta de Andalucía, que es la institución que tiene las competencias en materia de Industria, a que abra otro expediente a la empresa "con una reclamación de daños y perjuicios". Al respecto, Cuenca ha manifestado que además de acudir a los tribunales, la intención del Ayuntamiento es que "esta reclamación se eleve hasta el Tribunal Europeo de la Competencia, ante una situación que consideramos indecente e insoportable y un atropello por parte de una empresa que tiene la obligación de invertir, mejorar las deficientes infraestructuras y ofrecer y garantizar un servicios de primera necesidad". En la reunión, en la que también ha participado la concejala de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, han participado representantes vecinales de Norte, de los distritos Albaicín y Genil, así como colectivos sociales y responsables de centros educativos. La edil ha señalado en la cita que el Ayuntamiento se suma a las reivindicaciones de los vecinos y a los actos convocados.