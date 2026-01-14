La Alhambra lidera el tirón cultural de Andalucía con casi 3 millones de visitas y consolida a Granada como principal destino en 2025

El patrimonio cultural de Granada, con la Alhambra como emblema indiscutible, ha vuelto a marcar el pulso del turismo cultural en Andalucía. Los espacios culturales gestionados por la Junta de Andalucía cerraron 2025 con 7,8 millones de visitantes, una cifra que consolida la recuperación iniciada tras la pandemia y que tiene en la provincia granadina a su principal motor.

El conjunto monumental de la Alhambra ha sido, un año más, el espacio cultural más visitado de toda la comunidad autónoma, con 2.726.871 personas, superando ligeramente los datos de 2024 y mejorando incluso los registros previos a la crisis sanitaria. Este volumen de visitantes sitúa al monumento nazarí muy por encima del resto de enclaves andaluces y confirma su papel central dentro de la red cultural autonómica.

La fortaleza de Granada no se limita a la Alhambra. El Museo de la Alhambra lidera también la estadística de espacios museísticos, con 574.298 visitas, mientras que el Museo de Bellas Artes de Granada, ubicado en el Palacio de Carlos V, experimentó uno de los mayores crecimientos porcentuales de toda Andalucía, con 248.711 visitantes, lo que supone un aumento del 44,8% respecto al año anterior. A estos datos se suman los registros del Museo Arqueológico de Granada (103.583), la Casa de los Tiros (51.953) y enclaves del Albaicín como El Bañuelo (113.424) o el Palacio de Dar al-Horra (68.532), que refuerzan la diversidad de la oferta cultural granadina.

En comparación, Córdoba se mantiene como uno de los grandes referentes patrimoniales gracias a la Sinagoga, que superó el medio millón de visitas (504.612), y al conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra, con 230.619. La provincia cordobesa registró también cifras relevantes en el Museo Arqueológico y Etnológico (110.463) y en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), con 41.117 accesos.

Málaga, por su parte, volvió a situarse entre las provincias con mayor afluencia gracias al Teatro Romano, que alcanzó los 470.248 visitantes, y a una potente red museística encabezada por el Museo de Málaga (244.631), pese a un ligero descenso tras el récord de 2024. También destacan los Baños Árabes de Ronda, con más de 91.000 visitas.

En Sevilla, el Museo de Bellas Artes sumó 357.515 visitantes, el cuarto mejor dato de su serie histórica, mientras que el conjunto arqueológico de Itálica, en Santiponce, superó las 205.000 visitas. A ellos se añade el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), que registró 210.220 accesos, consolidando su crecimiento como espacio cultural de referencia.

La provincia de Cádiz registró uno de los incrementos más notables gracias al Museo de Cádiz, que alcanzó los 126.574 visitantes, un 22,5% más que en 2024, impulsado por la exposición sobre la antigua Gades. También el conjunto arqueológico de Baelo Claudia, en Tarifa, superó las 116.000 visitas, pese a encontrarse en proceso de rehabilitación.

En Almería, la Alcazaba se mantuvo como principal atractivo con 232.805 visitantes, acompañada por el Museo de Almería, que creció casi un 8%. Por su parte, Jaén destacó por los registros del Museo Íbero (25.929) y del conjunto arqueológico de Cástulo, que volvió a rondar las 24.000 visitas, mientras que Huelva experimentó un crecimiento significativo en su museo provincial, con un aumento del 33,9% gracias a exposiciones temporales de gran interés histórico.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha atribuido estos resultados al esfuerzo inversor y a la programación cultural desarrollada en los distintos espacios, subrayando que la mejora de la experiencia de visita y la renovación de los contenidos han sido claves para mantener el interés del público.

El balance de 2025 confirma que el patrimonio cultural andaluz atraviesa un momento de solidez, con Granada a la cabeza como principal destino patrimonial, pero con una oferta cada vez más equilibrada entre provincias. Un modelo que refuerza la identidad cultural de Andalucía y consolida al turismo cultural como uno de los pilares estratégicos del sector.