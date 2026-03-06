Alianza de policías y políticos para conseguir el poder en Granada: La jueza investigará a los miembros del chat KGB por su relación con el amaño de oposiciones

Era agosto de 2021 y el gobierno de la ciudad de Granada había cambiado de manos a mitad de mandato, cuando el PP perdió el poder tras la disputa de su líder, Sebastián Pérez, con el exalcalde Luis Salvador (Cs). Algunos de los principales mandos de la Policía Local, que acababan de perder su mayor influencia en el cuerpo por el relevo del jefe policial, crearon un grupo de whatsapp que bautizaron con el nombre de KGB. Además de los seis policías en ese canal estaba el político del PP que hasta entonces había sido concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, pero que también había sido relegado a la oposición municipal. Ahora, la jueza de Granada que investiga la presunta "trama criminal" de amaños en las oposiciones de la Policía Local, acaba de concluir que aquel grupo, KGB, donde se difundían documentos confidenciales, era en realidad una "herramienta" que tenía como finalidad la recuperación del poder policial y político para así continuar favoreciendo el ingreso en el cuerpo de "policías locales afines al PP" mediante el supuesto amaño de los procesos de selección de las plazas públicas.

En un auto fechado el 5 de marzo, al que ha tenido acceso este periódico, la jueza de Instrucción 4 de Granada, dispone que las diligencias de investigación abiertas como consecuencia de la aparición de ese grupo de Whatsapp, por presunta revelación de secretos y tráfico de influencias -entre otros delitos-, se acumulen a la causa inicial relacionada con el presunto amaño de oposiciones en la Policía Local. Declara la "conexidad" entre ambos casos y rechaza que se lleven por cauces separados, como había pedido el político César Díaz. Al integrarse ambos procedimientos, el exportavoz municipal del PP y actual gerente del Consorcio Metropolitano de Granada queda incluido en la causa del presunto amaño de oposiciones como único político investigado hasta el momento. La jueza también ha decidido apartar del caso a la esposa de Díaz, funcionaria del Ayuntamiento de Churriana de la Vega, que también formaba parte del grupo KGB, aunque la magistrada no encuentra indicios de delito en su participación.

Entre los seis policías integrantes del grupo de Whatsapp KGB estaban el anterior jefe de la Policía Local, José Manuel Jiménez Avilés, así como otros subinspectores y agentes que también estaban siendo investigados por el caso de los presuntos amaños en las oposiciones. En las conversaciones de ese canal los policías informaban al político de las cuestiones internas del cuerpo con el fin de que Díaz pudiera emplear esos datos en su labor de oposición al PSOE. Según el informe redactado por la UDEF (Policía Nacional) para la jueza del caso, la finalidad del grupo era "obtener y compartir información privilegiada, en este caso policial, con el portavoz del grupo del PP de Granada, César Díaz, quien literalmente pide este tipo de información al resto de miembros del grupo; la cual le es eficaz y solícitamente entregada por parte de éstos de forma indistinta, incluyendo documentos policiales internos, para que éste pueda utilizarla a modo de información privilegiada contra el gobierno municipal de turno, con el fin de someterlo a “desgaste” y así obtener un beneficio personal en forma de rédito político y que los integrantes del grupo trabajaban conjuntamente para beneficiarse mutuamente".

El beneficio "mutuo" obtenido

Tanto el informe policial como la jueza en su auto hacen hincapié en el "beneficio mutuo" obtenido y en la "contraprestación", ya que una vez que el PP logró volver al poder, tras las últimos elecciones municipales de 2023, este partido devolvió el poder policial a Jiménez Avilés y, como consecuencia, al resto del grupo policial, incluidos los que formaban parte del canal de comunicación KGB. Entre los mensajes que constan en la causa hay conversaciones en las que se deja constancia de la petición expresa que el sobrino de César Díaz, también policía local y miembro del grupo de Whatsapp, hizo al actual gobierno municipal para que repusieran en el puesto al antiguo jefe policial, como así ocurrió en junio de 2023. Expone la jueza en el auto que el resto de policías del chat obtuvo un "claro beneficio al ser reubicados en puestos relevantes", además de "la más que previsible continuidad de los amaños en las oposiciones de acceso libre y los ascensos".

La jueza explica que los investigados en esta causa han llamado al grupo KGB un "equipo de trabajo", pero a su juicio "no es tal, sino un grupo estable y organizado de siete personas, policías locales y el político del PP César Díaz, orientado de forma específica y concertada presuntamente a la comisión de actos ilícitos constitutivos de los delitos que son objeto de investigación en esta causa". Descubrimiento y/o revelación de secretos, infidelidad en custodia de documentos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, sería la calificación jurídica de esta fase procesal del caso en la que es más importante la relación de hechos que los presuntos delitos, como reconoce la propia magistrada.

El plan para acceder a puestos relevantes

En su exposición, la jueza Susana Álvarez Civantos concluye que "los indicios existentes apuntan a que los integrantes del grupo de WhatsApp denominado por ellos mismos KGB, con concierto previo, y con un plan común, intentan acceder a puestos relevantes para controlar de este modo los nombramientos en beneficio del grupo y por tanto cometerían presuntamente los actos ilícitos que se investigan en esta causa no como hechos aislados sino formando parte del entramado o estrategia previamente establecida por el presunto grupo criminal con la finalidad de hacerse con el poder en cuerpo de Policía Local de Granada y desde esa posición influir en nombramientos en favor del grupo, familiares, allegados o afines al PP".

La investigación de la presunta revelación de secretos mediante el chat KGB de forma aislada al caso de los amaños "dificultaría la adecuada valoración conjunta y completa del entramado", pero también daría lugar de duplicidad de diligencias de prueba, como las propias declaraciones de los investigados en ambas causas. En aras al principio de economía procesal, la jueza acuerda la acumulación de ambas causas y niega la presunta indefensión alegada por César Díaz.