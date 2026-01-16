El whatsapp KGB de la Policía Local de Granada: nuevo caso judicial por posible revelación de secretos y tráfico de influencias

El caso de los presuntos amaños de oposiciones en la Policía Local de Granada ya tiene otra derivada judicial. En la investigación apareció un grupo de Whatsapp, cuyos integrantes bautizaron como KGB, en el que a partir del verano de 2021 (cuando el PP perdió el Gobierno de la ciudad en favor del PSOE) una serie de cargos del cuerpo policial transmitían información y documentos al entonces concejal del PP César Díaz. La jueza que instruya la causa considera que este "hallazgo casual" no está directamente relacionado con el objeto de su investigación (las oposiciones) pero sí hay indicios de otros delitos importantes como la revelación de secretos o el tráfico de influencias. Por ese motivo, la magistrada opta por deducir testimonio y remitirlo al Decanato para su reparto al órgano competente, lo que dará lugar a unas nuevas diligencias de investigación.

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, la jueza declara el hallazgo de este grupo dentro de la aplicación de mensajería instantánea como un "hallazgo casual" y considera que entre los mensajes enviados por los miembros del grupo KGB se podría haber incurrido en los delitos de "revelación de secretos y/o infidelidad en la custodia de documentos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias". Sin embargo, no puede incluir esos presuntos delitos en la macrocausa de los amaños en las oposiciones, ya que emergen de las actuaciones de la Policía Judicial "de forma casual y ajena al objeto de la investigación". Aun así, la jueza considera que estos delitos son lo suficientemente relevantes como para constituir un nuevo caso judicial, por lo que acuerda "deducir testimonio" de todo lo hallado sobre este grupo de Whatsapp hasta ahora sabiendo que podrían ser constitutivos de delito.

El grupo fue creado por uno de los subinspectores investigado en la causa de los amaños y formaban parte de él un total de ocho personas, incluyendo al propio subinspector que lo abrió. Entre ellos estaba el exjefe policial durante los tres mandatos del PP, José Manuel Jiménez Avilés, quien además supuestamente dirigía el grupo criminal para favorecer los presuntos amaños, según el relato policial y de la jueza durante la investigación. La jueza destaca en el auto que todos los miembros del grupo KGB eran policías, salvo el entonces concejal y portavoz del equipo del grupo municipal del PP, César Díaz, y su esposa. Además, uno de los policías es sobrino del político.

La aparición de este grupo de Whatsapp se produjo tras el registro que la Policía Judicial realizó el 18 de febrero de 2025 a la sede de la Policía Local de Granada, en la que se intervino el teléfono móvil de Jiménez Avilés. Según la investigación, tras el análisis del teléfono móvil, se pudo comprobar que el grupo de Whatsapp fue creado por uno de los subinspectores investigados de la Policía Local de Granada el 31 de agosto de 2021, poco después del cambio de gobierno municipal, tras el que Díaz dejó de llevar las riendas de la Policía para pasar a la oposición. Tras un primer extracto somero, la Policía ha recopilado el conjunto de las conversaciones y las ha volcado en un documento de un total de 59.907 páginas, en los que se incluyen archivos de imágenes incluidas de hasta 34 gigabytes (GB) de peso. El pendrive fue aportado al Juzgado de Instrucción 4 de Granada que lleva esta causa en noviembre pasado.

Durante su análisis afloró que este grupo se había creado "con la finalidad de filtrar documentos oficiales, informaciones y datos policiales al citado político" y a todo el grupo, y que todos ellos "actuarían en perfecta simbiosis", como expone la Unidad Orgánica de Policía Judicial. La jueza destaca en su auto que, como contraprestación, "estos policías locales obtendrían, cuando la Corporación Local cambiase de signo político donde entraría de nuevo en escena César Díaz, mayor liderazgo en la Policía Local de Granada y la más que previsible continuidad de los amaños en las oposiciones de acceso libre a la policía local así como ascensos de la misma".

"La información se utilizaría contra el gobierno municipal de turno", entonces en manos del PSOE después de que Paco Cuenca recuperara la alcaldía en 2021, tras la ruptura del bipartito PP-Ciudadanos, "con el fin de someterlo a desgaste y así obtener un beneficio personal en forma de rédito político". La jueza destaca además la existencia de los dos bandos diferenciados dentro de la Policía Local de Granada "vinculados al gobierno de turno (PP-PSOE), haciendo referencia a sacar ciertas plazas de intendente" del cuerpo "para tener el control de la Policía".

En un informe policial de diciembre pasado, la UDEF explica que según una de las conversaciones halladas en los teléfonos de los agentes investigados, en 2023, una vez que el PP vuelve al gobierno de la ciudad, los policías comentan que tienen que explicarles a los nuevos dirigentes "quienes hemos estado dando la cara, básicamente los que estamos en KGB. Dice la UDEF, que a juicio de su equipo de investigación, es evidente que se le está pidiendo al nuevo gobierno "que se tenga en cuenta y se compense el esfuerzo que ellos han desarrollado, compensación que se solicita en forma de designación de la Jefatura de Policía Local y por relación causa-consecuencia, controlando nuevamente las oposiciones de acceso y ascenso, obviando que la Policía Local no está para trabajar para los partidos políticos sino para los ciudadanos de Granada". Los investigadores recuerdan en su informe que el resultado de todo esto fue que José Manuel Jiménez Avilés fue designado de nuevo como jefe de Policía en 2023.

Todo esto va en línea con la teoría de la derivada política del caso, ya que en las piezas de los presuntos amaños ya se advertía literalmente de una "guerra fría" dentro del cuerpo "entre dos grupos definidos por su afinidad" con los Gobiernos del PSOE y del PP, según quedó claro cuando se levantó el secreto de sumario del caso amaños. Ahora, con la deducción de testimonio y su remisión para que sea investigado en nuevas diligencias, será el juzgado que lo reciba el que tenga que profundizar en el estudio del grupo de Whatsapp KGB para confirmar si estos presuntos hechos son constitutivos de delito.

En relación con este "hallazgo casual", la jueza destaca en su auto que el que se estén investigando unos hechos delictivos concretos, en este caso el amaño de las oposiciones a la Policía Local, "no impide la persecución de cualesquiera otros distintos que sean descubiertos por casualidad al investigar". "En el caso actual, durante la ejecución de la diligencia autorizada se ha producido este hallazgo casual de hechos que, a tenor de lo actuado, pueden revestir caracteres de delito distinto y no conexo a los inicialmente investigados.