El precio real del alquiler en Granada: 517 euros de media en la capital y 459 euros en la provincia

El 61% de los millenials cree que la nueva Ley Hipotecaria no les beneficia

El 61% de los millenials españoles (jóvenes de entre 25 y 35 años) considera que la nueva Ley Hipotecaria no le beneficia para poder adquirir una vivienda en propiedad, según el V estudio de Casaktua.com. El estudio refleja que, a pesar de que 2019 se está caracterizando por la moderación del crecimiento del mercado de la vivienda, el 87% de los jóvenes considera que se están cometiendo los mismos errores del pasado y que los precios de compra (85%) y alquiler (88%) seguirán incrementándose. Asimismo, el análisis revela que el 36% de los jóvenes de entre 25 y 35 años está buscando un nuevo inmueble: el 20% en propiedad y el 16% en alquiler. Sin embargo, de los que se mudan de alquiler, el 62% reconoce que en realidad preferiría comprar, pero sus circunstancias económicas no se lo permiten. A los bajos salarios y menguada capacidad de ahorro se une el incremento en el precio de la vivienda. En este sentido, el 51% de estos jóvenes afirma que no está encontrando un inmueble que pueda pagar o que se adapte a lo que está buscando (45%). Los millennials que tienen intención de comprar a corto o medio plazo tienen un presupuesto mayoritario de entre 100.000 y 150.000 euros (29%), de 50.000 a 100.000 euros (24%) y de 150.000 a 200.000 euros (23%). El resto eligen precios inferiores a los 50.000 euros o de más de 200.000 euros. ara los que buscan alquilar, el presupuesto es de entre 300 y 600 euros mensuales para el 54%, de 601 a 1.000 euros para el 28% y de menos de 300 euros para el 10%. El resto estaría dispuesto a pagar más de 1.000 euros. No obstante, el 57% considera que vivir en alquiler es tirar el dinero.