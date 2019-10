Una ama de casa de Granada recupera 180.000 euros invertidos en bonos convertibles

La justicia da la razón a una ama de casa de Granada que logra recuperar más de 180.000 euros invertidos en bonos convertibles del Banco Popular.

El Juzgado de Primera Instancia 14 de Granada ha dado la razón a una vecina Granada defendida por Unive Abogados.

La mujer carecía de conocimientos que le permitieren conocer el alcance del producto ni en el momento de la contratación ni en el del canje, y así quedó probado tras afirmar en el acto del juicio que se percató cuando “oyó a Herrera en la radio”.

Sobre su profesión, afirmó ser ama de casa, y no fue sometida a ningún cuestionario con el que la entidad se cerciorase de que el producto era idóneo para ella, y “según la normativa MIFID, la habría de considerar cliente minorista, y por tanto deudor de un alto grado de protección, no pude desprenderse que el nivel de información que poseía personalmente antes de adquirir el producto fueses suficiente para conocer el alcance de su participación en el mismo”.

La sentencia deja acreditado que hubo un patente déficit de información precontractual y contractual, escrito y verbal, no se le realizaron los test de idoneidad y conveniencia, y en todo caso no se le advirtió que el producto no era el adecuado para ella -dada su condición de cliente minorista-, por último, la entidad ofreció un asesoramiento totalmente inadecuado.

Por ello, la demanda ha sido íntegramente estimada, y la magistrada ha declarado la nulidad del contrato de adquisición de bonos de Banco Popular, debiendo reintegrar la inversión más los intereses.

No obstante, el próximo mes de noviembre finaliza el plazo para ejercitar la acción de nulidad de estos contratos, pues se cumplen cuatro años desde que tuvo lugar el canje de los bonos por acciones, periodo fijado por la ley para poder declarar la anulación de un contrato. La acción de nulidad es la única con la que se pueden llegar a obtener los intereses legales de la inversión desde la fecha de la suscripción del contrato, por lo que es, sin lugar a duda, la más ventajosa para el cliente, en definitiva, los afectados aún están a tiempo de reclamarlo todo, afirma Unive Abogados.