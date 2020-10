Ambulancias de Granada en plena guerra de Siria

En octubre de 2016 la campaña Una ambulancia mil vidas de la Plataforma We are Ummah y la Fundación Eurasia, ambas turcas, enviaron a Siria 24 ambulancias españolas. El convoy lo formaban 13 ambulancias de la empresa navarra Baztán-Bidasoa al menos 4 de ellas del Servicio Navarro de Salud, cuatro del Servicio Andaluz de Salud y una de Ambulancias Alhambra Granada, tres unidades de Comarques Garraf-Alt Penedes del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya y una ambulancia de la Agència Valenciana de Salut. No ha sido posible verificar el origen de otras dos ambulancias de este convoy.

Las ambulancias entraron a Turquía por la frontera con Bulgaria, recorriendo todo Turquía con banderas del país, acompañados de la prensa en un acto propagandístico.

Antes de la entrada en Siria, realizaron una rueda de prensa. Estaban presentes Recep Altepe, alcalde de Bursa, cuyo gobierno había donado 10 de estas ambulancias y Mustafa Tarik Kaderli,líder de las juventudes AKP (partido de Erdogan), en Bursa. Tienen el objetivo de comprar ambulancias europeas y llevarlas a las zonas controladas por el Gobierno rebelde de Siria.

El representante de las organizaciones daba directamente las gracias al presidente Erdogan, la Municipalidad de Bursa, la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias y a los funcionarios de la Media Luna Roja Turca por su apoyo.

Las ambulancias llegaron al distrito de Reyhanli, en el estado de Hatay, en el sur de Turquía , cruzando a Siria a través del paso de Bab Al-Hawa en la gobernación de Idlib (norte).

Las ambulancias fueron distribuidas por Turkmen Mountain, Hama, Idlib y Homs. Una ambulancia de Andalucía quedo completamente destruida en un bombardeo del Ejército Sirio y Rusia. En un ataque aéreo en la ciudad de Maarat Al Numan el 11 de enero de 2018 puede verse una ambulancia de Andalucía totalmente destruida por el bombardeo. En ese ataque murió el conductor de la ambulancia.

También han sido vistas en Siria ambulancias del SEM catalán, del SSG de Mallorca, Semesur, y entre los kurdos de Ambuiberica, Sacyl de Castilla y León, Sescam de Castilla la Mancha, la gallega Salutrans y del Servicio Vasco de Salud. Esta forma de operar de las ONGs es muy habitual. Adquieren ambulancias que ya no cumplen los estándares en Europa y son destinados a terceros países.

Las empresas de estas ambulancias o los servicios de salud muchas veces no saben dónde acaban sus ambulancias o en manos de quien. Una ambulancia del Sacyl, cayó en manos de Ahrar al-Sham de corte yihadista salafista. También se ha visto una ambulancia del SEM catalán en manos del grupo terrorista Partido Islámico del Turquestán afiliado a Al-Qaeda.