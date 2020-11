La Junta estudia ampliar el toque de queda en Granada por el avance del coronavirus.

El confinamiento domiciliario como en marzo y abril sigue siendo la última opción para la Junta de Andalucía, aunque no está descartada en función de la evolución de los datos del coronavirus. Lo que ya sí es seguro es que este domingo habrá nuevas restricciones para parar la pandemia que, en el caso de Granada, ya ha superado los picos de hospitalizaciones registrados en la primera ola. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado una nueva reunión este domingo del comité de expertos para evaluar la situación de la pandemia en el territorio y determinar nuevas medidas. Tras el fin del toque de queda ese mismo día, Moreno no ha descartado ningún escenario, manteniendo su postura de implantar medidas "más estrictas" si no mejoran los datos y el confinamiento domiciliario como "última opción".

El presidente ha reconocido que la situación es "francamente preocupante", señalando que las cifras de Granada se han disparado tras el puente. En este sentido, ha señalado que si los datos se mantienen "no nos queda más remedio que limitar la movilidad y los horarios de abajo a arriba", es decir, dado el caso, ampliar el toque de queda hacia la tarde, "para no dañar más a la productividad matinal que es la que tiene el pico más alto de actividad".

"Son medidas que hacen daño al tejido productivo, pero no tenemos otra alternativa que limitar la movilidad si no queremos ir al confinamiento domiciliario", ha afirmado Moreno en su intervención el foro virtual 'El Turismo y el Covid: su repercusión en Málaga, Costa del Sol, Andalucía y España', organizado por SUR; insistiendo en que desde el Ejecutivo andaluz "trabajamos en encontrar el equilibrio entre la salud y el sector turístico, el más dañado por la pandemia".

En Granada los nuevos contagios han bajado drásticamente hasta los 289, aunque se han registrado 10 fallecimientos, un nuevo récord desde el comienzo de la pandemia. Además, hay 779 hospitalizados totales, de los que 103 están en estado grave en las UCI.