Coronavirus en Granada: extraña caída de contagios y récord de muertes con 19

Día extraño para el coronavirus en Granada. Quizás el más extraño, si no de toda la pandemia, de toda la segunda oleada actual de contagios. Porque estos han bajado. Mucho. Muchísimo. Demasiado para ser algo normal. Si Granada desde el viernes pasado promedió más de mil casos diarios, incluso en fin de semana, y en el festivo (de donde salieron los datos de ayer) hubo con cerca de 800, que tanto en el parte de la Junta de Andalucía como en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) hoy aparezcan sólo 289 nuevos casos de Covid-19 en la provincia es cuanto menos, una ruptura de la tendencia muy anormal.

Y el día también es raro porque esto, que de confirmarse sería una gran noticia, choca de bruces con que se ha batido el peor de los récords posibles en la provincia, donde en las últimas 24 horas se han notificado la friolera de 19 fallecidos, la marca más alta en una sola jornada. En una semana se han establecido nuevas marcas muertos por coronavirus en Granada en tres ocasiones (el pasado jueves con 17, ayer con 16, y hoy con 19). Y todo apunta a ir a peor, porque también independiente al número de contagios, el de ingresos hospitalarios mantiene un goteo constante en los datos globales se han reportado otras 36 entradas en los centros asistenciales de la provincia.

Para hoy miércoles se esperaban en Granada por fin datos del coronavirus si ningún tipo de afección como las que provocan los fines de semana y los festivos, que en el caso de este último puente, no ha sido tan brutal y, por desgracia, los datos de contagios se han mantenido muy altos. Lo que no es normal es lo que aparece en el parte de la Junta de Andalucía y en los datos oficiales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tan sólo 289 casos, una caída de 499 contagiados con respecto a ayer, y de nada menos que 1.615 con respecto a las cifras del sábado.

Fuentes de Salud no ofrecen una explicación oficial a esta abrupta caída, sólo que también afecta de forma general a otras provincias. Salud había cambiado el protocolo de realización de pruebas PCR a personas sólo sintomáticas y el fantasma de que se realizan menos tomas de muestras pesa en el ambiente, aunque desde la Consejería de mantiene de forma rotunda que los test que se realizan siguen siendo los mismos que en días anteriores. Sin embargo, de un día para otro no se debería notar tanto esa caída.

Además, según datos a los que ha tenido acceso Granada Hoy, en el último recuento de casos nuevos en el Hospital San Cecilio se habían detectado en el último día 746 nuevas PCR positivas. No cuadran los datos, aunque este fenómeno no es extraño porque, según otras fuentes sanitarias consultadas, ya durante la primera ola de la pandemia se producían estas oscilaciones. El problema es que esta no es la primera ola, es la segunda, apuntan algunos expertos que ya es la tercera, y no debería de haber este tipo de fluctuaciones estadísticas.

De estos 289 nuevos casos, 23 se corresponden a diagnósticos de las últimas 24 horas, mientras que las 10 de ayer ya se han transformado en 228, por lo que se ha avanzando de forma muy significativa en la rapidez en entregar datos a los afectados y ordenarlos en la remisión al Ministerio de Sanidad. Las tasas de incidencia acumulada en los últimos 14 días se ha visto lógicamente reducida con el dato de hoy, y la provincia pasa de 1.279,2 a 1.197,8 casos por cada 100.000 habitantes. Nótese lo que cuesta reducir esta ratio de contagios: con una caída tan abrupta como la de hoy apenas la reducción es de 100 casos acumulados relativos. Debería estar Granada muchos días con cifras de este tipo para caer a los 250 casos, el umbral aceptable por la OMS.

No entiende de barcos ni la hospitalización ni la muerte. En lo primero, en estos días se están produciendo los ingresos de las personas que contrajeron (no que recibieron su diagnóstico) el coronavirus en los últimos 10-15 días de media, es decir, cuando se empezaron a endurecer las medidas al ocio nocturno y se implantaron las medidas de restricción de la movilidad con el confinamiento perimetral del Área Metropolitana. En los contagios es posible que ya se noten esas medidas (aunque no de forma tan abrupta como hoy), pero no en las hospitalizaciones, que aún necesitarían de al menos una semana más para comprobar si descienden o se estabilizan.

En el parte de hoy se habla de 35 nuevos ingresos, nada menos que cuatro en Cuidados Intensivos, que rompen la tendencia de los últimos días donde apenas habían subido en cuanto a nuevos puestos ocupados. Referidos a diagnósticos solo del día de ayer, nuevos hospitalizados son solo 2, ninguno en UCI. La situación real esta vez sí va acorde a los estos datos e indica 36 camas más ocupadas en los centros asistenciales de la provincia, en UCI 3 más. Así, hay 779 hospitalizados totales, de los que 103 están en estado grave en las unidades de agudos.

Los fallecidos marcan el peor dato de toda la serie histórica desde que estalló la pandemia en Granada, y es el tercer día de la última semana donde los muertos registran su cifra más alta. Son 19, tres más que ayer, y dos más que el pasado jueves, lo que deja a la provincia a las puertas de superar mañana la barrera de los 500 muertos por Covid-19 (499). Los últimos decesos de esta semana tienen fecha de diagnóstico los días 1 de noviembre, y 31, 29 (2), 27 (con la friolera de 8 muertes), 26 (con 6 defunciones) y 25 (con 2). En cuanto a curados, se suman 150 para un total de 6.408 desde el mes de marzo.