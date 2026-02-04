Dos anejos de Loja afectados por Leonardo: desalojan 20 viviendas en Santa Bárbara y La Fábrica, incomunicada
Riofrío también ha visto el cauce del río subir en las últimas horas con desbordes en ciertas zonas aunque sin daños
Borrasca Leonardo en Granada: nivel rojo de alerta en el Genil, personas atrapadas, rescates, carreteras cortadas y pueblos aislados
Dos anejos de Loja ya se han visto afectados de gravedad por el paso de la borrasca Leonardo. La crecida del arroyo Nieblín ha provocado el desalojo de 20 viviendas en Santa Bárbara y medio centenar de personas han tenido que buscar reubicación para este miércoles 4 de febrero, ha confirmado el alcalde de Loja, Joaquín Ordoñez.
La Fábrica, incomunicada
Otro de los anejos afectados es La Fábrica, que ha quedado incomunicada por el corte de la carretera que une Huétor Tájar y Montefrío por la subida del arroyo Salado.
Subida del río en Riofrío
El alcalde ha indicado, por otro lado, que otro de sus anejos, Riofrío también ha visto el cauce del río subir en las últimas horas con desbordes en ciertas zonas aunque no se han tenido que lamentar daños en viviendas. Loja ciudad, por su parte, no ha sufrido ningún incidente provocado por Leonardo "más allá de caminos rurales cortados", incide Ordoñez.
