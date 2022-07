Un año de alcaldía de Paco Cuenca en Granada: "Tenemos muchas más luces que sombras"

Paco Cuenca volvió a la alcaldía de Granada hace justo un año tras un proceso tumultuoso que empezó un mes antes con la dimisión de los concejales del PP que conformaban el equipo de Gobierno junto a Cs, o lo que quedaba ya de la formación naranja. 365 días más tarde, y como si los dos años de Luis Salvador como alcalde no hubieran existido y este corto mandato pareciera más un paréntesis de la anterior gestión socialista, Cuenca y el PSOE han sacado pecho de su gestión, apoyada por Unidas Podemos y los dos concejales no adscritos y anteriores miembros de Ciudadanos, el propio Salvador (que esta mañana no ha aparecido por el Cuarto Real de Santo Domingo en la rueda de prensa de balance ofrecida por el regidor de la ciudad) y José Antonio Huertas (que sí ha estado). "Tranquilidad, estabilidad y marco de gestión" han sido los pilares que ha destacado el rector de la capital de este primer año de mandato, y que han servido para "generar" y "recuperar la confianza" de Granada.

Flanqueado por sus concejales Eduardo Castillo, María de Leyva, Jacobo Calvo, Nuria Gutiérrez, Francisco Herrera, Sandra Rodríguez Salas, Miguel Ángel Fernández Madrid, Ana Muñoz y José Antonio Huertas (tan solo faltó a la cita Raquel Ruz, edil de Movilidad), el alcalde ha dicho que de su equipo de Gobierno se valora la "estabilidad, crecimiento económico y capacidad de acuerdo" que alberga, y ha expuesto en tres líneas generales los avances acometidos durante la última anualidad con el bastón de mando de la Plaza del Carmen.

Cuenca destacó que la estabilidad alcanzada en el Gobierno se ejemplificó este miércoles con la firma del "documento base" de los Presupuestos del Ayuntamiento de Granada para este año con Unidas Podemos, que "no solo es expansivo, sino el más transformador de la última década", que "aborda problemas de los granadinos" y que tiene un "hilo de desarrollo para la ciudad". Así, el alcalde señaló que durante este año "hemos conseguido ir captando millones de los fondos europeos, sobre todo Next Generation y Edusi, para cofinanciar proyectos" para Granada capital y su modelo de ciudad, y que ascienden a 30 millones de euros solo en este concepto.

En este capítulo, Cuenca ha destacado la reducción en cerca de ocho millones de euros en la deuda del Ayuntamiento y también el ahorro en el periodo medio de pago a proveedores, que ahora se sitúa en torno a los ochenta días, "como en las grandes empresas". Además, especificó las modificaciones presupuestarias ejecutadas en torno a 15 millones de euros para gestionar situaciones derivadas de la pandemia como los suministros.

En su alocución, Cuenca resaltó el crecimiento vivido por la ciudad en este último año, y que se ha debido a la "confianza" que muestra su equipo de Gobierno, que "está haciendo que la ciudad sea atractiva y garante para el desarrollo". Así, destacó la celebración de algunos eventos que "nos dan prestigio" como la Copa del Rey de baloncesto, que se celebró en el Palacio de Deportes porque de quienes dependía la decisión "vieron que hay solvencia" en Granada.

Crecimiento también en cuanto a movimiento económico en el sector de la construcción y el turismo. El alcalde de la capital destaca el inicio de las obras de edificación y reforma de cuatro hoteles de cinco estrellas en la capital "que estaban parados", de la misma forma que se han acabado o están en proceso más de 3.000 viviendas en nuevas zonas de expansión como los Oestes y N3 "que estaban en un cajón".

Y en cuanto a la bandera que ha agarrado el Ayuntamiento para convertir Granada en ciudad de la ciencia, Cuenca afirma que la capital se acerca al 7% del PIB provincial solo con el sector de las empresas de inteligencia artificial, a cuya capitalidad nacional aspira Granada. En ese sentido, el alcalde Cuenca destacó que "raro es el día que no nos sentamos con una empresa del ámbito de la tecnología interesada en ubicarse en la ciudad".

El tercer punto de satisfacción para Cuenca es la capacidad de su equipo de Gobierno para ponerse de acuerdo, tanto de forma interna como con otras formaciones, instituciones y empresas. Así, puso de relieve la "histórica" materialización de los "55 puntos del Pacto de Granada para desarrollar modelo de ciudad", que ha implicado poner de acuerdo a otros partidos, Junta, Diputación y Ayuntamientos del Área Metropolitana. "Es un hito que sigue avanzando" y en el que se ha constituido una "comisión técnica de trabajo". Además recuerda la alianza estratégica con la UGR y con la Junta de Andalucía para seguir gestionando el Plan Alhambra.

En este sentido, uno de los grandes problemas de la ciudad, la contaminación, se debe atajar con los municipios del entorno, así que Cuenca destacó los pasos que se han dado en el último año para mejorar la calidad del aire con el debate con el Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada para establecer líneas coordinadas de autobús, además de la suma de nuevos ayuntamientos para ampliar el área de prestación conjunta de taxi.

"Todo eso esa gracias a tener un proyecto de ciudad. Esta ciudad sabe a dónde va. Vamos a seguir creciendo con un nuevo modelo productivo, dinamizando con sectores tradicionales con excelencia en turismo y comercio, y con los nuevos sectores de innovación de ciencia y tecnología", se ha felicitado Cuenca junto a sus concejales, de los que siente "orgullo" por sacar adelante a Granada". Un año de arduo trabajo que ha dado confianza y estabilidad, y que mira al futuro con ambición", ha sentenciando

"Tenemos muchas más luces que sombras", se ha felicitado Cuenca, que ha comparado la situación con los dos años anteriores de PP y Ciudadanos afirmando que "la diferencia de donde veníamos es abismal".