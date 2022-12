2023 será un año "muy importante" para el Metro de Granada, según Marifrán Carazo

La consejera de Fomento y Vivienda, Marifrán Carazo, ha manifestado este miércoles que el año 2023 será "muy importante" para los proyectos de ampliación del nuevo ramal del metro de Granada, así como la línea 3 de Sevilla.

En declaraciones a los medios antes de una visita a las obras de unas viviendas protegidas, Carazo ha destacado que las obras en el Metropolitano tendrán lugar una vez se completen las obras para ampliar el Metro de Málaga hasta el centro, aunque no ha dado fecha, las cuales serán las siguientes tras las obras en la ciudad hispalense.

ha señalado que se encuentran "sin respuesta" en relación a la firma del convenio de financiación de las obras del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla que "comenzarán en enero" tal y como ha anunciado la consejera.

"La Junta ha hecho sus deberes", ha apuntado la titular de Fomento, quien ha señalado que "no es de recibo" que el Gobierno central "no devuelva el convenio con firma" a la Junta de Andalucía.

Carazo ha explicado que, a continuación del inicio de las obras del ramal técnico, se licitará el primer tramo de la línea 3 del metro de Sevilla, "porque cuenta con la financiación del 50 % que ha propuesto la Junta de Andalucía" aprobada en los presupuestos andaluces.

En cuanto a la llegada del metro al centro de Málaga, Carazo ha señalado que se encuentran "en la recta final" y que las pruebas de seguridad "avanzan con corrección y sin problemas" aunque no ha anunciado una fecha concreta ya que "no depende de la Consejería si no de la empresa que tiene que acreditar la seguridad".