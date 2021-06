Los apartamentos turísticos, una opción en alza en la nueva normalidad de Granada

Con la llegada de junio, las vacaciones de verano dejan de ser algo que se atisba en el horizonte y empieza a ser una realidad, pero este año, con las restricciones impuestas por la pandemia la planificación de las vacaciones cobra una dimensión que no tenía en la vieja normalidad. Así, los apartamentos turísticos están ganando fuerza frente a las grandes cadenas hoteleras, ya que permiten un ocio más recogido, sin grandes aglomeraciones.

De esta opinión es Carlos Martín, gerente de Candil Apartments by Alhambra Suite, unos apartamentos turísticos de Granada situados en la calle Candil, en el Paseo de los Tristes, en plena zona turística de Granada. Para él, este tipo de turismo es "como estar en casa", ya que solo compartes con tu núcleo, no tienes necesidad de, por ejemplo, cruzarte con otros inquilinos al bajar a almorzar.

Por ejemplo, en sus apartamentos se ofrece un desayuno completo en la habitación, que incluye incluso cruasanes elaborados diariamente. Además, los apartamentos están completamente amueblados, por lo que es posible cocinar y ahorrarse el dinero de comer fuera, aunque para los más perezosos existe la posibilidad de pedir comida a domicilio.

Los apartamentos están completamente equipados y es como si estuvieses en casa

Aunque más allá de la seguridad sanitaria, los apartamentos ofrecen más ventajas, como es el caso del turismo familiar. Como explica Martín, opciones turísticas como la suya atraen principalmente a grupos, sean familias o simplemente parejas. De hecho, para estas últimas, Candil Suite ofrece el lover´s pack: habitación doble, con terraza privada y vistas a la Alhambra, además de botella de cava y caja de bombones.

Pero no solo de turismo familiar vive el sector. Para lograr una recuperación total, es necesario apelar a todos los públicos y a todos las necesidades. Así, por ejemplo Candil Suite cuenta con cuatro tipos de apartamentos: uno familiar (6 personas); el estándar, distribuido todo en una planta; dos lofts, que son gemelos; y los dúplex, que son los que tienen vistas a la Alhambra, uno de los principales baluartes del turismo granadino que nada tiene que envidiar a la costa.

Además, como explican desde la dirección, en los últimos meses está surgiendo un tipo concreto de clientes, los que acuden en busca de un espacio acogedor y tranquilo que permita teletrabajar sin mayores distracciones, algo para lo que es fundamental ofrecer una amplia gama de servicios, entre los que no puede faltar, por supuesto, el WiFi.

La temporada turística comienza a despegar

Sean cadenas o apartamentos, lo cierto es que con la llegada del junio y el fin del estado de alarma, el sector hotelero empieza a levantar cabeza después de un año complicado. Por ejemplo, en el caso de estos apartamentos turísticos de Granada, las últimas semanas de mayo se tradujeron en un aumento de las reservas, que además pasaron de ser solo del fin de semana a reservar los siete días completos. Por este motivo, su gerente confía en que "después de como ha estado todo y como está", el sector experimente una mejora a lo largo de los meses siguientes y que los brotes verdes con los que se despidió mayo terminen por florecer.

Candil Apartments by Alhambra Suite abrió, precisamente, al final del primer estado de alarma, allá por junio de 2020, por lo que su (breve) historia no puede separarse de la del Covid-19. Pese a todo, esta empresa ha sabido adaptarse a las necesidades que ha impuesto la pandemia. Así, más allá de un redoblado esfuerzo por la desinfección y limpieza de todas las habitaciones, estos apartamentos turísticos permiten hacer reservas de solo un día, en un intento de adaptarse a las necesidad reales del turismo nacional que, según el gerente, "reserva el viernes para entrar el sábado y salir el domingo", por lo que no tiene sentido ofrecer solo opciones de dos noches.

Esta decisión, poco común en el sector, ha permitido a la empresa, tal como explican ellos mismos, seguir abiertos "mientras otros cerraban".