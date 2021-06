La apertura de la Variante Exterior de Granada apenas impacta en el tráfico de la Circunvalación

La Segunda Circunvalación de Granada cumplió el pasado día 16 los seis meses de vida sin haber satisfecho, y por mucho, las expectativas creadas en su momento destinadas a aliviar la congestión que sufre la antigua Circunvalación, ahora llamada GR-30. Evidentemente los datos de los primeros cinco meses (faltan los de junio porque aún no ha terminado) están muy marcados por las restricciones de movilidad entre provincias y los confinamientos perimetrales de los municipios, que no permiten ver el grado de uso de la nueva Variante Exterior de Granada, pero el tránsito de camiones, que no se ha visto influenciado en tanta medida por las prohibiciones, sí ha sido normal y, de momento, la carretera apenas ha desviado a un tercio de los 3.000 vehículos pesados que se esperaban.

Eso sí, como todo, debe pasar el tiempo para crear la costumbre. Y sobre todo asentar la movilidad, que incrementen los viajes y no vuelvan las restricciones, y sobre todo que la actividad económica recupere vigor para aumentar los tráficos de mercancías. También que el Puerto de Motril incremente sus importaciones y exportaciones, y que se mejoren accesos como el de Vegas del Genil, del cual acaba de licitarse su estudio.

Los datos facilitados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana facilitados a este diario arrojan varias conclusiones, dentro de que los datos son provisionales desde abril, y faltan los de junio, donde la movilidad hacia las costas se ha incrementado. Teniendo en cuenta las intensidades medias diarias, es decir, la cantidad de vehículos que circulan por un determinado punto en una jornada tomadas en las diferentes estaciones de medición de aforos de la GR-30 y la A-44, se puede observar claramente el aumento de la circulación en la nueva carretera, pero que este apenas ha impactado en la antigua Circunvalación, donde apenas baja el tráfico e incluso ha aumentado, lo cual confirma ese uso de la GR-30 como una calle más de la capital.

De entrada, los datos recogidos en la estación GR-450/0, situada en el tramo de Albolote de la A-44, que lleva abierto desde 2015 y que cuenta intensidades desde 2019, indica un claro aumento del tráfico desde que se inauguraron los tres segmentos restantes en diciembre del año pasado. Teniendo en cuenta solo los registros entre enero y mayo, y comparándolos con el último año 'normal' de tráfico, el 2019, el incremento del paso de vehículos totales ha subido un 191,87%, mientras que el de pesados (camiones, tráilers...) es aún superior, un 237,67%.

Es normal. Aquel tramo tan solo servía para unir la autovía a Madrid con la carretera de Córdoba, por lo que no era efectivo. Es casi partir de cero. Por eso, en términos reales, las mediciones indican que ese aumento tiene una base mínima, y que desde que está abierta al completo la A-44, han accedido o salido de ella (por la situación de la estación de aforo), 3.242 vehículos de media la han utilizado cada día, y que de ellos, 753 eran camiones. Todo esto es tráfico que antes se veía obligado a pasar por la Circunvalación, junto a la ciudad, y que ya no lo hace.

La antigua Circunvalación mantiene e incluso aumenta su tráfico según los datos de las estaciones de aforo de La Chana y Neptuno

Aun así, las cifras están muy lejos de las previsiones que se manejaban cuando se planteó el proyecto de la Variante Exterior de Granada. Estos hablaban de que asumiría 30.000 vehículos al día, de ellos 3.000 camiones de gran tonelaje. Y de momento, en los totales solo es un 10% de esa cifra y en los pesados un tercio de lo presupuestado.

El problema es que los tráficos que soporta la Circunvalación siguen siendo muy altos y apenas notan el impacto de la apertura de la Segunda Circunvalación. La DGT y el Ministerio de Transportes tienen habilitados dos puntos de medición de la intensidad de tránsito que soporta la desde hace seis meses llamada GR-30 dentro de la capital, uno en el curvón de La Chana y otro cerca de la rotonda de Neptuno.

En el primero, que además asume los vehículos procedentes de la A-92, en los cinco primeros meses de este año, y comparando con el mismo periodo de 2019, se observa un descenso del tráfico total del -20,82%, mientras que incluso el pesado se ha elevado un 8,77%, lo cual no debería ser así puesto que la Segunda Circunvalación está destinada, en buena parte, a ‘quitar’ camiones del paso por Granada capital. Es decir, la relación directa en el descenso del tráfico total por este punto, de exactamente 30.000 vehículos diarios con respecto a la media de 2019, tiene más relación con las restricciones de movilidad a causa de la pandemia que por la apertura de la nueva vía. La media es de 113.165 vehículos diarios y 4.430 camiones, cuando en un año normal eran 143.099 y 40.082, respectivamente.

En la GR-30 por Neptuno ha bajado el paso de camiones un 16,67% en un año

Mientras tanto, en la estación situada en la rotonda de Neptuno, que es la que más tráfico soporta de la Circunvalación, y con mediciones, eso sí, tomadas solo desde enero de 2020 (por lo que sus datos están claramente influenciados por la pandemia), la intensidad media de vehículos diaria es prácticamente la misma que entre enero y mayo del año pasado (120.979 vehículos al día en 2020 y 120.361 en 2021). Aquí sí hay un dato significativo, y es que el paso de vehículos pesados sí ha bajado en 1.339 camiones diarios con respecto al mismo periodo de hace un año (un 16,67% menos), y eso que el dato de 2020 no contiene la cifra de abril y sí cuenta la de marzo, con casi 20 días de estado de alarma. Son 6.693 vehículos de alto tonelaje los que aún pasan por la puerta de la ciudad.

Con lo cual los seis primeros meses de Segunda Circunvalación abierta muestran un aumento claro del tráfico por la misma, pero que no llega a las cifra esperadas, en buena parte por culpa de la pandemia, y que tampoco ha servido para notar una mayor descongestión en el tránsito por la vieja Circunvalación de 1990.