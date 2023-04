La apertura de las tiendas los domingos pincha en Granada

Este 2 de abril, Domingo de Ramos, no solo ha comenzado la Semana Santa sino que la ciudad estaba de 'estreno' de otro cambio: la liberalización de horarios tras ser declarada Zona de Gran Afluencia Turística por la Junta todo el municipio con el rechazo del sector. Un rechazo que se ha hecho patente en este primer día de forma que el estreno ha 'pinchado'. Apenas unas cuantas tiendas abiertas, muchas de las cuales ya abrían en el Centro los domingos al tenerlo permitido, y la única novedad ha sido la de las grandes superficies, que sí han abierto y lo seguirán haciendo todos los domingos y festivos de abril y mayo, los primeros meses de este nuevo horario ya que después no podrán hacerlo hasta agosto, septiembre y octubre, según marca la norma.

Ya lo advertían los comerciantes, el pequeño comercio, que no iban a abrir porque suponía la puntilla para sus negocios al no tener los recursos humanos necesarios para hacer frente a un día más de trabajo y no poder conciliar si abren todos los días. Las grandes franquicias, sobre todo del sector de la moda, no se han sumado tampoco al cambio ya que tienen sus propios convenios y horarios fijados para todo el año y no abrirán, por ahora. De forma que las tiendas que han abierto han sido pocas y la mayoría de ellas ya lo hacían con anterioridad a este cambio, como Alhajas en la calle Recogidas, donde su dueño asegura que siempre abre porque vive cerca pero solo en horario de mañana. Al lado, la marca L'Occitane sí abría por primera vez con el nuevo horario.

Los horarios de todas formas de las que han abierto se han reducido, abriendo solo por la mañana o quitando hora de apertura y cierre. Sí han abierto por ejemplo las franquicias de Druni o Sephora, en Reyes Católicos. Pero un recorrido por Recogidas, San Antón, Alhóndiga, Puentezuelas, Zacatín o Mesones reflejaba la realidad, el comercio de Granada no se ha sumado a este cambio.

Sí lo han hecho las grandes superficies, como El Corte Inglés, que abrirá los domingos a las 11:00 hasta las 21:00 horas. Dentro, poca gente en sus pasillos y alguna compra de última hora para un centro comercial que suele estar lleno. También Hipercor, Alcampo o Carrefour abrieron y la marca de moda de El Corte Inglés Sfera, en Mesones, que se ha sumado también. Después alguna que otra tienda pequeña, la mayoría de artículos turísticos y regalos o bisuterían, han abierto. Pero ha sido algo testimonial.

Una decisión rechazada por el sector y recurrida por el Ayuntamiento

Desde 2019 hasta ahora, esta apertura se delimitó, por petición del Ayuntamiento atendiendo a las peticiones del sector, a las calles y plazas ubicadas en la zona Patrimonio Mundial de la Unesco, es decir, el entorno de la Alhambra, el Generalife y el Albaicín. Pero en noviembre la Junta anunció que modificaba esta aplicación y que declaraba todo el municipio como Zona de Gran Afluencia Turística. Una ampliación que beneficia sobre todo a los grandes centros comerciales de la ciudad y contra la que se plantaron los pequeños comercios, que aseguran que va a ser la puntilla para su situación al no tener ni el personal ni las posibilidades económicas para soportar una ampliación de horario, que además les impide conciliar. De hecho, finalmente, tras no recular la Junta, el Ayuntamiento de Granada, en conjunción con la Diputación Provincial de Granada, los sindicatos UGT y CCOO, Federación Provincial de Comercio y FACUA, recurrieron ante los tribunales ya que los pequeños comercios de la ciudad aseguraban que no podrán competir contra las grandes superficies ni contra los comercios de franquicias.

No afecta este nuevo horario a centros comerciales como Kinépolis, Granaíta o el Nevada, ubicados en suelo de otros municipios. Sí a Serrallo o Neptuno.