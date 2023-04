La apertura de comercios los domingos arranca en Granada: grandes superficies frente al pequeño negocio

Este 2 de abril es el primer domingo de liberalización de horarios comerciales en todo el municipio de Granada, lo que permitirá a todos los comercios abrir en la jornada dominical debido a que la Junta de Andalucía, con la oposición del sector y del Ayuntamiento, ha declarado a todo el municipio Zona de Gran Afluencia Turística. Un 'título' que permite que durante abril y mayo (que comprenden la Semana Santa y el Día de la Cruz) y los meses de agosto, septiembre y octubre (que concentran el mayor número de pernoctaciones), los comercios de toda la ciudad abran los domingos y los festivos de esos meses.

Desde 2019 hasta ahora, esta apertura se delimitó, por petición del Ayuntamiento atendiendo a las peticiones del sector, a las calles y plazas ubicadas en la zona Patrimonio Mundial de la Unesco, es decir, el entorno de la Alhambra, el Generalife y el Albaicín. Pero en noviembre la Junta anunció que modificaba esta aplicación y que declaraba todo el municipio como Zona de Gran Afluencia Turística. Una ampliación que beneficia sobre todo a los grandes centros comerciales de la ciudad y contra la que se plantaron los pequeños comercios, que aseguran que va a ser la puntilla para su situación al no tener ni el personal ni las posibilidades económicas para soportar una ampliación de horario, que además les impide conciliar. De hecho, finalmente, tras no recular la Junta, el Ayuntamiento de Granada, en conjunción con la Diputación Provincial de Granada, los sindicatos UGT y CCOO, Federación Provincial de Comercio y FACUA, recurrieron ante los tribunales ya que los pequeños comercios de la ciudad aseguraban que no podrán competir contra las grandes superficies ni contra los comercios de franquicias.

Los centros comerciales que sí abrirán y los que no

La medida no afecta, por ejemplo, al Comercial Nevada, al estar en Armilla, o al Granaíta y Kinépolis, en Pulianas, que no podrán abrir, pero sí al Serrallo, El Corte Inglés, Alcampo, Carrefour o Neptuno en la capital.

Este domingo es el primero que se permite la apertura y ya hay negocios que han anunciado su apertura, como El Corte Inglés, que en su web incluye ya la apertura todos los domingos de abril y mayo pero en horario de 11:00 a 21:00 horas, dos horas menos de su horario habitual. El Carrefour también abrirá todos los domingos y festivos en horario de 10:00 a 22:00 horas. También lo hará Alcampo, en horario habitual de 09:00 a 22:00 horas. Mercadona no se sumará tampoco a esta liberalización y seguirá con su rutina de aperturas tradicional.

Las franquicias, por ahora, no se van a sumar tampoco a esta liberalización de horarios en Granada. Ni Inditex ni otras franquicias de marcas nacionales (salvo la vinculadas al grupo Corte Inglés) contemplan abrir los domingos ni festivos con este nuevo plan salvo los que ya tienen fijados de rebajas y Navidad. Una situación que beneficia al pequeño comercio, que temía que las franquicias se sumaran y arrastraran al resto de comercios.

En cuanto al pequeño comercio, tienen libertad para abrir pero la gran mayoría tampoco lo hará. Son los que más han luchado contra este cambio en estos meses ya que la mayoría son negocios familiares o tienen pocos trabajadores y abrir un domingo supondría dar días libres, contratar o trabajar seguido demasiados días, por lo que si alguno abre será de la zonas más turísticas.

María Castillo, de la Federación de Comercio, asegura que la gran mayoría no abrirá y se alegra de que las franquicias y principales marcas no se sumen tampoco para no generar un agravio al comercio de cercanía.