Una apuesta de Telefónica por "atraer y retener el talento local" de Granada

En el Centro de Talento y Tecnología de Telefónica en Granada ya hay alrededor de un centenar de profesionales especializados trabajando para dar seguridad virtual a los clientes de la compañía. Su formación es muy variada. Controlan aspectos específicos de tecnología como IoT, IA o Big Data, entre otros. Asimismo, el personal cuenta con empleados recién titulados de nueva incorporación, a los que la compañía está formando de manera continua para que puedan certificarse entre otros aspectos en las tecnologías cloud y de ciberseguridad más avanzadas del mercado.

Estos profesionales, que cuentan también con el apoyo de una treintena de expertos procedentes del Centro de Operaciones Digitales (DOC) que la compañía tecnológica tiene en Colombia, garantizarán la prestación global de los servicios de forma ininterrumpida, durante las 24 horas y todos los días de la semana, repartidos en tres turnos. Todos desarrollan su trabajo en la tercera planta del edificio de la calle Andrés Segovia, un espacio diáfano presidido por seis grandes pantallas en el centro, y otras cuatro a la derecha. Las mesas se reparten de forma separada para que el trabajador tenga espacio suficiente. A su espalda, diferentes estancias de reuniones con nombres tan llamativos como "sala de crisis".

La ubicación en Granada de un Centro especializado en seguridad y en tecnologías de Microsoft es una apuesta de Telefónica por atraer y retener talento local cualificado y ofrecer un servicio más personalizado y de alto valor añadido para sus clientes. De hecho, la compañía colaborará con las universidades andaluzas, y en particular con la de Granada -donde Telefónica tiene una Cátedra-, para identificar perfiles jóvenes con habilidades tecnológicas que puedan desarrollar su carrera profesional dentro de la organización.

Desde el Centro de Talento y Tecnología de Granada, Telefónica ayudará a las empresas a acelerar su transformación digital con las tecnologías más relevantes de los principales partners del mercado. Por un lado, los expertos acompañarán a los clientes en todo el proceso de transformación digital en la nube para modernizar sus operaciones y servicios de manera rápida, segura y escalable, mediante una supervisión y monitorización continua de sus sistemas y servicios críticos, y una gestión completa del negocio digital. Esto permitirá anticipar y resolver las incidencias de los clientes antes de que afecten a su negocio y asegurar el correcto funcionamiento de sus infraestructuras, aplicaciones y servicios.

Y, por otro, Telefónica ofrecerá también servicios de ciberseguridad a las empresas para reforzar la resiliencia de los negocios a través de tecnologías de monitorización en tiempo real que detectan cualquier actividad potencialmente maliciosa.