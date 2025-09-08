70 millones de ciberataques al día vigilados desde el Zaidín: Telefónica abre en Granada su Centro de Talento y Tecnología

Siempre ha sido el mamotreto de ladrillo que tenía la Telefónica en el Zaidín. Cuando todo aquello "era campo", como quien dice. Ahora va a ser un punto de referencia, un lugar clave para la ciberseguridad de los clientes de la compañía, desde el que cada día se monitorizan hasta 70 millones de ataques virtuales en cualquier lugar del mundo. Seis grandes pantallas presiden la sala. Aportan diferentes métricas para los técnicos tomen decisiones. En ellas se ven gráfico, números y hasta un mapa global con puntos encendidos en todo el planeta. Cerca de un centenar de trabajadores vigilan y controlan estos comportamientos en el Centro de Talento y Tecnología que acaba de poner en marcha la operadora en su edificio de la calle Andrés Segovia, en concreto en la tercera planta, y que solo en una semana de funcionamiento ya ha formado durante más de 200 horas a su personal. Todo un entramado para garantizar la seguridad de los clientes de Telefónica y en el desarrollo de una unidad centrada en la prestación de servicios de implementación, soporte y gestión de proyectos relacionados con las tecnologías de Microsoft.

El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han inaugurado de forma oficial el nuevo centro, que consolida la marca Granada como referente en tecnologías punta, que entroncan con la bandera de la inteligencia artificial y el acelerador de partículas. Por ello el acto ha contado con toda la pompa de estas ocasiones, con presencia de alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el presidente ejecutivo de Telefónica España, Borja Ochoa; el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz; el consejero de Industria, Jorge Paradela; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, así como el rector de la UGR, Pedro Mercado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido a Telefónica el "esfuerzo" y el "compromiso" por apostar por Granada y Andalucía para instalar este centro, que "avanza en la dirección" de convertir a la provincia y a la región en "el gran referente tecnológico innovador del sur de Europa". "No es de extrañar que Granada haya logrado una transformación estratégica como polo científico, tecnológico y de innovación", ha sentenciado. El dirigente recordó proyectos como la apertura en noviembre del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía en la ciudad, el PTS o el acelerador de partículas, "ahora se le suma este nuevo centro que tiene la ciberseguridad como uno de sus grandes ejes", que "es un asunto crucial en el mundo que cada vez está más hiperconectado y dependiente de las tecnologías".

Moreno reveló el dato de que antes de mediodía ya se habían detectado "cinco millones y medio de ataques" y que, durante la charla explicativa llevada a cabo por la directora de operaciones de Telefónica Tech para España y América, María Jesús Almanzor, al final de un día pueden incluso alcanzarse los "70 millones" de hackeos "que atacan nuestras infraestructuras tecnológicas y de los cuales nos tenemos que defender". "Cada día cobra más importancia la ciberseguridad, la capacidad de estar preparado para repeler esos ataques que ponen en jaque nuestros propios sistemas más comunes en todos y cada uno de los ámbitos", ha remarcado Moreno.

"Un centro donde ya trabajan más de cien personas, de profesionales que están muy cualificados, algunos recién titulados y procedentes además, muchos de Granada, pero también de otros puntos de la geografía española que vienen a Granada. Algunos de ellos ya nos han expresado que su motivación, su ilusión es quedarse en Granada a vivir y por tanto echar raíces aquí", ha comentado el presidente de la Junta.

Por su parte, Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica, ha destacado la importancia de la inauguración de este centro porque "Granada quiere ser referente en tecnología y nosotros desde Telefónica queremos que así sea", de ahí a que sea "una de las primeras apuestas de creación de un centro de esta categoría, la primera con este nivel y tipo de tecnología que tenemos, y que se ha creado aquí". "Es un centro que da servicios de ciberseguridad y de cloud", ha explicado Gayo, que atiende "a más de 2.500 empresas nacionales e internacionales".

"Es un centro que ya cuenta con más de cien personas trabajando en el sitio", y que "además de dar servicios de este tipo de tecnologías, también forma", ya que "es un centro de creación de talento" que en su primera semana de funcionamiento "ya ha dado más de 200 horas de cursos a los empleados" que será "seguro una referencia en España e internacional".

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, agradeció a Telefónica su apuesta por Granada para instalar el Centro de Talento y Tecnología, y al presidente de la Junta por "saber de la importancia que tiene Granada en el desarrollo equilibrado y vertebrado del conjunto de Andalucía". Destacó para ello el papel de la ciudad "por su fortaleza en el ámbito digital, tecnológico y de la inteligencia artificial".

Para Carazo, este Centro es una "eslabón necesario" con el que "consolidar el crecimiento del sector tecnológico y hacer atractiva también nuestra ciudad, no solo por las oportunidades que ofrece como este Centro, sino posicionar nuestra comunidad autónoma y Granada como esa ciudad que es atractiva para vivir, por su oferta como ciudad de ocio, de cultura, por ser una ciudad amable, y de convivencia", remarcó.

Borja Ochoa, presidente ejecutivo de Telefónica España, ha subrayado que “este hub aspira a ser un referente internacional en ciberseguridad. Más de un centenar de profesionales de Telefónica Tech y Telefónica España ofrecerán desde aquí soluciones avanzadas para clientes de todo el mundo, situando a Granada en el mapa de la innovación digital. Confiamos en el talento local y en el potencial de Andalucía para liderar el desarrollo tecnológico en sectores estratégicos. Este centro será un espacio de excelencia y crecimiento profesional en ciberseguridad”.