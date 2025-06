Pati, Barriguitas y El Pequeño: los audios y mensajes sobre la contratación de la mujer de Koldo por una empresa granadina

La fulminante salida del Gobierno del exministro José Luis Ábalos por decisión de Pedro Sánchez en julio de 2021 dejó muy tocados a sus más estrechos colaboradores, especialmente a Koldo García, principal investigado en la trama de presuntos contratos amañados. La contratación -al parecer ficticia- de su mujer, Patricia Uriz, por parte de una empresa granadina fue un "favor" que supuso un alivio tras haberse quedado todos sin ingresos. Así se lo hizo saber el propio Koldo al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante una conversación mantenida en febrero de 2022, en la que le reprochaba haberlo tenido "abandonado de la mano de Dios". El dirigente socialista estaba, por tanto, al corriente de esta maniobra que la Guardia Civil cuenta como contraprestación o pago por la adjudicación de obras a empresas relacionadas con la trama.

Los audios y los mensajes detallados en el último informe que la UCO ha remitido al juez del Tribunal Supremo revelan el papel de la esposa de Koldo, que recibió al menos 13.796 euros netos en concepto de nómina provinientes de Áridos Anfersa, una empresa de la localidad granadina de Baza, entre agosto de 2022 y junio de 2023. Los investigadores exponen que esta presunta empleada de la constructora bastetana "no habría desarrollado actividad laboral alguna, por lo menos de manera presencial, ya que sus rutinas diarias se centraban en Polop de la Marina (Alicante)".

En la conversación mantenida entre Koldo y Santos Cerdán a principios de 2022, este se interesa por su familia y el exasesor del ministro le responde que "Pati lo lleva mal". "Te voy a contar la realidad del asunto, a mí me zumbaron, pero bueno...", dice Koldo antes de explicarle al cargo orgánico del PSOE que todo lo hizo por fidelidad y "dignidad". El problema es que "cuando se zumbaron a Pati me sentó como una patada en los huevos y ahora me sienta peor", porque al parecer la mujer estaba contrariada y tenía que vivir en casa de los padres de Koldo desde hacía 8 meses. Por eso, le explica a Santos Cerdán, que ha pedido "un favor para que la contraten y me han dicho que sí". Su interlocutor, que después de conocerse este informe ha dimitido, le contestó: "Si te puedo echar una mano en algún sitio me dices".

Hay más mensajes con conversaciones muy reveladoras entre Pati (Patricia) y Koldo, su marido. En ellos hablan del propio Santos Cerdán y de José Luis Ábalos en términos muy coloquiales. Ella apoda Barriguitas al entonces ministro y se refiere al poderoso secretario de Organización socialista como El Pequeño. Abundan las críticas por el trato que uno y otro le dan al que fue su asesor y chófer.

El vínculo con la empresa de Baza

¿Qué vínculo tiene una empresa de Baza con Koldo y su mujer? Áridos Anfersa, que abonaba la nómina a Patricia Uriz, es una constructora vinculada mediante una UTE (Unión Temporal de Empresas) a la mercantil Obras Públicas y Regadíos SA (OPR), que es una de las sociedades sobre las que recaen las principales sospechas de contratos amañados por parte del Ministerio a cambio de contraprestaciones. La UCO explica al juez en su informe que quien realmente hace el "favor" a Koldo son los responsables de OPR, pero se constituye la UTE con la sociedad bastetana para despistar y "compensar" los pagos de esas nóminas. El papel de la empresa pagadora, sobre la que se habían puesto hasta ahora la mayor parte de las miradas, ha quedado en realidad muy diluido frente al de los directivos de OPR, que parece la verdadera benefactora de Koldo, según el informe al que ha tenido acceso este periódico.

Esquema de la UCO sobre las empresas granadinos y la contratación de la mujer de Koldo / G. H.

Es el responsable de OPR, Daniel Fernández Menéndez, quien le pide a Koldo los datos de su mujer para hacer el contrato y además, días después de haberse formalizado, aquel le escribe para preguntarle: "¿He recuperado mis piernas?", a lo que el exasesor ministerial le responde que le salvó la campana. Por tanto, el "favor" para su mujer no parece que se lo pidiera en los mejores términos posibles.

Daniel Fernández Menéndez y su hermano Antonio, conocido como Toño, ya habían sido noticia en este caso por haberse beneficiado presuntamente de contratos, y porque el último tuvo un cargo de libre designación en la Delegación del Gobierno de Andalucía, cuando llegó a esta sede el político bastetano Pedro Fernández, que ha reconocido su amistad personal con su paisano. No obstante, y pese a que el PP ha denunciado reiteradamente las sospechas que salpicarían a Fernández, actual secretario general de los socialistas granadinos, el informe de la UCO no menciona en ningún momento esta conexión política y establece como cauce de contacto entre los hermanos Fernández Menéndez y la trama Koldo al cuñado de estos, Fernando Merino, directivo de Acciona que llevaba años en relaciones con Koldo y Santos Cerdán en el ámbito de Navarra.