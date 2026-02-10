Aviso a la población de Granada: empieza un nuevo desembalse en el pantano de Canales

El embalse de Canales ha empezado a desembalsar agua de nuevo ante la previsión de lluvias y un fuerte deshielo ante el alza de las temperaturas. El Ayuntamiento de Pinos Genil ha avisado a los vecinos de la localidad, la primera que se encuentra al paso del río pantano abajo, de los planes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que prevé desembalsar cantidades de hasta 40 metros cúbicos por segundo con la apertura de los desagües de fondo. Sobre las dos de la tarde del martes se ha dado la orden de la apertura de las compuertas y el caudal a las tres de la tarde la alcanzaba los 35 metros cúbicos por segundo, lo que lo sitúa en aviso amarillo. A las cuatro de la tarde, el río Genil en Pinos estaba en nivel naranja de alerta de vigilancia con una altura de 1,88 metros de calado.

El Ayuntamiento pinero y el de la capital ha recomendado a sus vecinos mantenterse alejados del río siempre que puedan, ya que algunas casas están junto al mismo, además de no permanecer en zonas inundables. Tampoco acceder o estar en los cauces, riberas, pasos o caminos cercanos al río. También se recomienda no practicar actividades cerca de la ribera que puedan entrañar algún tipo de peligro para la vida de las personas.

Se trata del mayor desembalse de Canales en este episodio de borrascas de la presa próxima a Güéjar Sierra, cuya presa de La Fabriquilla, en la cola del pantano, sufrió daños la semana pasada por la fuerza con la que bajaba el agua en el río Genil a estas alturas de su cauce. Estas recomendaciones se hacen extensibles a Cenes de la Vega y Granada capital, que verán aumentado el caudal del río Genil tras varios días a la baja. A esto se suma el desagüe controlado de la presa de Quéntar, la más problemática de la última semana, que evacúa del orden de 9 metros cúbicos por segundo, lejos de los 90 que llegó a desalojar en la peor parte de la borrasca Leonardo.

Este desembalse en Canales se produce de forma preventiva ya que el volumen almacenado solo alcanza el 69%. Se trata de hacer más espacio de cara al deshielo acelerado que va a provocar la nueva borrasca, que viene acompañada de un aumento de las temperaturas hasta al menos el miércoles, con una cota de nieve que oscilará entre los 2.900 y los 3.000 metros de altitud. Según los últimos datos recogidos por Javier Herrero, experto de la UGR, en su cuenta de X @NevadaNieve, este martes Sierra Nevada ha alcanzado su pico de deshielo, el cual se prolongará también el miércoles, y se normalizará a partir del jueves. Según sus estimaciones, este martes el deshielo podría alcanzar los 29 hectómetros cúbicos, cifra que se rebaja a 20 para la jornada del miércoles, a causa de la fusión de la nieve y el efecto de la lluvia sobre esta.

Todo esto significa que todas las precipitaciones que caigan por debajo de esa altura serán de agua, lo que forzará que la nieve que hay acumulada se derrita, lo que sumado a una tierra que ya no traga más agua, dirija al líquido elemento hacia los cauces de ríos y arroyos. El Genil, al ser principal, recoge prácticamente todas esas escorrentías. Subirán así los ríos y el volumen embalsado en todos los pantanos que se alimentan directamente de Sierra Nevada: Quéntar, Canales y Rules. Además, para finales de esta semana se espera un frente frío con el que volverá a nevar en cotas bajas, lo cual asegura un posterior deshielo.

Desembalses y CHG

En el resto de la provincia, los embalses de La Bolera y El Portillo, en las comarcas del Norte, han vuelto al nivel rojo de desembalse tras la apertura de compuertas. Especial atención al primero, en el límite con la provincia de Jaén, que a las nueve de la mañana empezó a verter al río Guadalentín de forma constante y controlada una media de 81 metros cúbicos por segundo. Un agua que acabará en el embalse del Negratín, al que también llega el aluvión que desembalsa El Portillo, con un promedio de 45 metros cúbicos por segundo durante la jornada del martes. Por su parte, el pantano de Cubillas estuvo durante toda la mañana en nivel amarillo por desalojar medias superiores a los 25 metros cúbicos al segundo, cantidad que bajó a 24 mediada la mañana para mantenerse constante sin avisos activados. En la cuenca mediterránea, Rules ha dejado de desembalsar tras vaciar un 2,5% de su volumen en las últimas horas.

La Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir ha explicado que los embalses de Cubillas, Quéntar, El Portillo y La Bolera desempeñaron un papel clave en la laminación de las avenidas durante los últimos días. En todos los casos, detalló la CHG en una nota, "los caudales desembalsados fueron sensiblemente inferiores a las aportaciones recibidas, con reducciones que oscilaron entre el 30% y el 50%, además de producirse un retardo temporal del caudal punta, evitando su coincidencia con los máximos registrados en los tramos bajos de los ríos". Estas conclusiones se extrajeron del estudio de los datos hidrológicos recabados por la institución.

Asimismo, de forma complementaria, "se realizaron desembalses preventivos previos al episodio de lluvias, aumentando la capacidad de regulación de los embalses y permitiendo una gestión más eficaz de las avenidas". "Además, en los cauces de la zona sin regular se registraron valores muy elevados. Los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) indican que se superaron los valores históricos en varios puntos del río Genil, entre Granada e Iznájar", revelaron desde la CHG.

"Este episodio vuelve a poner de relieve la importancia de la planificación hidrológica y la adecuada gestión de los embalses, así como la importancia de disponer de información de una forma rápida y eficaz para una adecuada toma de decisiones", sentenció el organismo regulador de la cuenca del Guadalquivir.