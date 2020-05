Sólo un 8% de los bares de Granada abrirán en la Fase 1

Granada está a horas de pasar a la fase 1 de la desescalada, que significa la apertura de negocios con restricciones de aforo y espacio. Una apertura que no convence a los hosteleros, ya que cerca de 8% de los establecimientos están en disposición de abrir. No así los pequeños comercios, quienes en la práctica totalidad abrirán pese a los nuevos condicionantes de seguridad en materia de salud pública. Esta es la estimación de representantes de estos sectores empresariales, que se muestran a grandes rasgos satisfechos por dar un paso más hacia el desconfinamiento.

El presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Gregorio García, destacó a Europa Press que es importante pasar "de cero a uno" y se mostró confiado en que, a la semana siguiente, Granada pueda pasar a la fase 2 del plan de desescalada del Gobierno con el resto de territorios andaluces.

En principio, no cambia nada sobre los planteamientos mostrados por su organización, en tanto que no consideran que, dado el tamaño, generalmente pequeño, de las terrazas en Granada, pueda ser rentable abrirlas a un 50% a partir del lunes. Serán igualmente los socios y empresarios en general los que decidan. García los animó a seguir trabajando para "vencer los obstáculos", y calculó que entre un 7 y un 8% del total abrirán sus puertas, no llegando a la decena los hoteles que lo hagan en la capital granadina.

Este sector genera en la provincia unos 15.000 empleos directos, y anunció hace una semana que la mayoría de bares, restaurantes y cafeterías de la provincia "no va abrir", aunque el Gobierno hubiera ampliado del 30 al 50% el aforo permitido en las terrazas para la fase 1 de la desescalada, porque seguía siendo "inviable" económicamente.

La presidenta de la Federación Provincial de Comercio de Granada, María Castillo, señaló que, con el avance de la desescalada, el sector quiere "recuperar lo perdido", si bien "va a costar". Pese a ello confían en que la práctica totalidad del pequeño comercio, unos 18.000 establecimientos en toda la provincia, abra sus puertas, ya que la mayoría tenía todo listo para hacerlo este pasado lunes, cuando la provincia de Granada no pudo acceder finalmente a fase 1.

Hay que trabajar, en opinión de Castillo, con todo el "ánimo posible", y pidió a la población "precaución" en sus nuevos hábitos en la calle y en los comercios para así cumplir con las medidas de seguridad para frenar el coronavirus.