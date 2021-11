Menos beneficio en las cenas de Granada por el aumento de los precios en algunos productos

Las ganas de volver a celebrar la Navidad se palpa en el ambiente. Las comidas y cenas con los amigos en estas fechas son imperdonables. Tras una Navidad en 2020 prácticamente en blanco, este 2021 espera cambiar, aunque con prudencia, la dinámica. Sin embargo, los hosteleros granadinos están encontrándose un hándicap. Suben las reservas, pero también los precios.

El incremento del precio de la luz no ha pasado desapercibido para nadie, menos aún para establecimientos como los restaurantes que necesitan de la energía para funcionar día tras día. Es un círculo vicioso. El aumento de los precios en la energía o el gasoil también afecta a las materias primas y los productos que cualquier local hostelero requiere para servir a sus clientes.

Esta es otra de las quejas que no deja un respiro a los hosteleros granadinos. El presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, lo lleva advirtiendo desde hace tiempo. Las cifras de venta mejoran, pero el beneficio no tanto. "Está subiendo todo muchísimo. Por ejemplo, un cordero entero vale 140 euros cuando antes valía 90 euros. Es una subida de 50 euros. Es una barbaridad. Todo sube. Sube la luz, la energía y los productos de base están subiendo a pasos agigantados y cuesta así encontrar el beneficio".

García no esconde que los hosteleros se encuentran desencantados porque "con estos precios es muy complicado". Poniendo otro ejemplo, el presidente explicó a Granada Hoy que "en el marisco está a 100 euros (el kilo) la quisquilla, cuando su precio normal es 50 o 55 euros, luego tú no puedes poner cuatro quisquillas en un plato y cobrar 30 euros. No estamos contentos porque hay que subir los precios de una forma que no es lógica".

Esta incertidumbre también la han notado en el Restaurante El Coso, donde el gerente, Fernando Jiménez, reconoce que "algunas carnes han subido de un mes a ahora un 35%. Tú tienes un menú preparado con unos costes y unos márgenes, y ahora tienes estos precios que nos repercuten en los beneficios. He decidido no ofrecer algunos productos en los menús".

En la misma línea se mueve el Restaurante Antonio Pérez. Su encargado, José García, "algunos productos hemos tenido que quitarlos de carta. Si el cliente quiere específicamente ese producto, le advertimos y le decimos que no podemos darle precio hasta que lo compramos en el mercado, porque nosotros tenemos producto fresco y no sabemos su precio hasta ese día". Por su parte, la jefa de Marketing del Hotel Hospes Palacio de Los Patos, explica que en su establecimiento han decidido buscar "productos alternativos en lugar de subir los precios. Nuestros clientes son fieles y no podemos hacer eso".