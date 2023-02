Las granadinas tendrían que trabajar 57 días más que los hombres para ganar lo mismo

La brecha salarial en Granada es del 15,56%. Esto significa que una mujer en la provincia tiene que trabajar 57 días más que los hombres para ganar lo mismo. Este dato lo han denunciado este miércoles los sindicatos en la concentración celebrada por CCOO y UGT con motivo del Día Europeo por la Igualdad Salarial entre hombres y mujeres.

Según el Estudio Mercado de Trabajo y Pensiones (Agencia Tributaria 2021), las granadinas cobraron de media 16.084 euros mientras que en el caso de los hombres esta cifra asciende a 19.048 euros, lo que supone una brecha salarial del 15,56% (2.964 euros menos al año). Es decir, que para percibir el mismo salario las mujeres granadinas tienen que trabajar 57 días naturales más.

El sector donde más brecha salarial hay en Granada es el de la agricultura (34,76%) seguido de la industria (33,08%). De las 171.603 asalariadas en Granada, más de la mitad (52,91%) en concreto 90.801 mujeres, perciben un salario igual o inferior al SMI. Además, la pensión media anual de una mujer en la provincia en el año 2021 ha sido un 21,04% menor que la pensión de un hombre (3.477€ menos al año), y en prestaciones por desempleo, la diferencia entre lo que cobran los desempleados granadinos respecto a las desempleadas asciende al 6,50%.

Planes de igualdad en empresas

La responsable de Igualdad de UGT Granada, Elisenda Sánchez, destaca que tanto por la subida del SMI en los últimos años, como por la aplicación de planes de igualdad en las empresas, todo apuntaba a que la brecha debía seguir reduciéndose en nuestra provincia, pero la irrupción de la pandemia de la COVID y las medidas que se tomaron para luchar contra ella y mantener la economía, cambiaron el escenario sociolaboral, que produjo descenso de mujeres activas e incremento de la inactividad de las mujeres, destrucción de empleo femenino, y contratación a tiempo parcial muy feminizada. A su juicio, esta podría ser la razón por la que las granadinas no disminuyen su brecha salarial, aunque aumente el salario mínimo, puesto que no llegan al citado salario si no trabajan a tiempo completo.

La representante de UGT, tras recordar que las empresas tienen que cumplir con lo que establece el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que pongan más medios encima de la mesa para hacer cumplir las normativas de igualdad de género en las empresas: la normativa existe, afirma, pero faltan recursos. Sánchez apuesta por lo público, más recursos públicos para la conciliación, y defiende que los planes de igualdad se apliquen en todas las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras, como exige la normativa.

Por su parte, Clara Castarnado, Secretaria de Acción Sindical y Mujer de CCOO de Granada, ha explicado que entre múltiples factores que tienen incidencia en la brecha destaca que las mujeres siguen desempeñando el rol de cuidadoras. A nivel social, considera la responsable sindical, debe producirse una asunción colectiva de los costes y las tareas de cuidados y un reparto equilibrado entre mujeres y hombres, avanzando en el desarrollo de los servicios públicos que garantizan atención de calidad tanto en la infancia ( 0 a 6 años) como en la vejez (atención a la dependencia) .

Además, denuncia Castarnado (CCOO) las ocupaciones con mayor salario están masculinizadas, tanto es así que el 51,9% de las mujeres granadinas percibimos un salario igual o menor que el SMI. Por este motivo, la responsable sindical hace un llamamiento a la patronal para negocie salarios dignos, vinculados a los beneficios empresariales. Por último, la responsable de Mujer de CCOO Granada destacó la importancia de los planes de igualdad, como herramientas para detectar las brechas. Estos planes, asegura, junto con los registros y auditorias salariales y valoración de puestos evidencian que aún hay enormes diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a realizar igual trabajo por igual salario.