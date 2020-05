¿Se puede llevar calculadora a la Selectividad? La lista con el material permitido en los exámenes por la Universidad de Granada

Una duda recurrente cada año es si está permitido el uso de calculadoras en los exámenes de Selectividad o si es posible llevar diccionarios. La Universidad de Granada, que organiza la prueba en Granada, Ceuta, Melilla e institutos españoles en Marruecos, cuenta con una guía en la que ofrece información sobre los materiales permitidos en las pruebas de acceso a los estudios de grado, que este año se celebrarán en su convocatoria ordinaria entre el 7 y el 9 de julio. La crisis del coronavirus está detrás del aplazamiento del examen, que normalmente se hace en junio. Cada año unos 5.000 granadinos se presentan a las pruebas.

Lengua Castellana y Literatura II e Historia de España

Se podrá utilizar, además de los dos cuadernillos numerados del 1 al 8, más folios adicionales sin limitación.

Diseño

Podrá realizarse con soporte (papel en formato A4 adecuado para cualquier tipo de bocetos gráficos o realización del resultado final). Se pegará un código de barras al dorso de dicho papel. Están permitidos papeles Tipo Basic, Cansón, opaco de 85 gr., vegetal, acetato, papeles de colores, papel pinocho, papel charol, de periódico, etc.

Se pueden usar ilustraciones y fotografías para recortar imágenes de textos. Láminas de corcho, de plásticode colores transparentes y opacos. Cartón de embalar, cartón pluma. Y otros soportes planos en formato A4.

Lápices 6B, 3B, 2B, HB, H, 2H, lápices de colores, sacapuntas, afilaminas, gomas de borrar (blandas y duras), rollos de cinta adhesiva, cinta de enmascarar, barras de pastel, ceras de colores, grafito, guaches o temperas, acuarelas, pinceles, trapos, esponja natural, pocillos, recipientes para agua.

Tintas, pulverizadores, estilógrafos, rotuladores de diámetros diferentes (en negro o de diferentes colores). Escuadra, cartabón, plantillas de curvas, compás, escalímetro o regla graduada.

Cortadores, cuchillas, tijeras, pegamento rápido de contacto, pegamento en barra o cola blanca.

Tramas transferibles de línea, puntos, letras, etc.

Se podrán emplear palillos o palitos, alambre, alicates, papel de calco y distintos tipos de tejidos y clases de texturas.

El uso de revistas de todo tipo, para ser utilizadas a modo de collage. No se admitirán materiales que puedan contener aspectos teórico-prácticos.

Griego y Latín

Se permite el uso de diccionario incluyendo, en su caso, el apéndice gramatical. Los diccionarios que incluyan notas, apuntes, etc. serán retirados por los miembros del tribunal.

Cero puntos para quien intente copiar El estudiante que copie, utilice apuntes o grabaciones o se comunique con otras personas no podrá presentarse a ningún otro examen en la misma convocatoria y los exámenes ya realizados serán calificados con cero puntos. Deberá abandonar la sala en el momento en el que se descubra que ha copiado o lo ha intentado.

Dibujo técnico II

Los útiles necesarios son: lápiz de grafito o portaminas, afilaminas, goma de borrar, escuadra y cartabón, regla graduada o escalímetro, compás. Los útiles permitidos son: plantillas, transportador de ángulos, pequeño tablero con su correspondiente paralelógrafo.

Se permitirá el uso de calculadoras no programables, no gráficas, sin capacidad para almacenar ni transmitir datos. La utilización de cualquier otro dispositivo electrónico (móvil avanzado, Smart Watch, PDA, etc.) que posibilite conversaciones mediante cualquier tecnología inalámbrica o que permita transmitir y recibir datos se considerará como copia.

Economía de la Empresa, Física, Química y Matemáticas II

Se permitirá el uso de calculadoras no programables, no gráficas, sin capacidad para almacenar ni transmitir datos. La utilización de cualquier otro dispositivo electrónico (móvil avanzado, Smart Watch, PDA, etc.) que posibilite conversaciones mediante cualquier tecnología inalámbrica o que permita transmitir y recibir datos se considerará como copia.

Geología y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales

Además de permitir calculadoras no programables se permite instrumental de dibujo (compás, regla, escuadra, cartabón).